Clizia Incorvaia senza vestiti: “Pronta per il Grande Fratello Vip”, lo shooting infiamma Instagram e lascia tutti di stucco

Clizia Incorvaia è ufficialmente una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. E’ stata al centro di diverse notizie di gossip durante questa estate. Al centro di diverse polemiche e polveroni enormi. Adesso, però, come ha lasciato intendere in uno dei suoi ultimi post su Instagram, ha deciso di lasciarsi trasportare e raccontare tutto di sé in questa nuova esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ci sarà da mettersi a confronto con una quotidianità che prevede l’intrattenere rapporti con tanti altri partecipanti. Ci sarà da condividere il letto, il bagno e tanti altri ambienti della casa. Ma soprattutto l’intimità. Ecco, quella non ci sarà più perché sarà violata dalle telecamere che la seguiranno tutto il giorno, 24 ore su 24. Stando a quanto dice, Clizia sembra più che pronta.

Clizia Incorvaia e la doccia su Instagram: è successo ancor prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip

Se c’è qualcosa che veramente tutti aspettano quando entra un nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip è di sicuro il momento doccia. Ebbene, Clizia Incorvaia non ha voluto far attendere i suoi fan e li ha anticipati pubblicando questo scatto sul suo profilo Instagram già molto tempo prima dell’ingresso nella casa. Quindi, se eravate curiosi di vederla sotto la doccia, eccovi accontentati:

Le ultime notizie su Clizia

Al centro di numerose notizie di gossip, questa estate. Ricordate la vicenda riguardante suo marito, Francesco Sarcina? Ecco, stando a quanto è stato riportato negli ultimi mesi, Clizia l’avrebbe tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio, noto attore molto amato dal pubblico femminile in particolare. Dopo quel grande polverone, ecco che per lei si presenta l’occasione del Grande Fratello Vip: “Voglio che sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Riccardo Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”, ha dichiarato poco prima del suo ingresso.

Poi, poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, sul suo profilo Instagram è apparso questo video con un messaggio che possiamo definire abbastanza eloquente:

Un video in cui si mostra durante uno shooting senza vestiti in cui il messaggio è proprio chiaro e preciso: “Pronta a mettermi a nudo, Grande Fratello Vip sto arrivando”. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, dalla sua partecipazione al reality? La curiosità è enorme.