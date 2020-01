Salvo Veneziano ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello: ecco cosa ha fatto il pizzaiolo con i soldi guadagnati grazie al reality show

Salvo Veneziano è stato uno dei concorrenti della prima e storica edizione del Grande Fratello. Il pizzaiolo originario di Siracusa resistette ben novantanove giorni recluso nella casa più spiata d’Italia, ma in finale dovette arrendersi a Cristina Plevani. La donna si laureò prima vincitrice del reality show. Salvo, però, è rimasto per anni uno dei concorrenti più famosi della storia del Grande Fratello. Molti ricordano ancora con affetto la sua simpatia, la sua genuinità e soprattutto i suoi confessionali inediti. A distanza di ben vent’anni dalla prima edizione del Grande Fratello, il pizzaiolo di Siracusa parteciperà alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Salvo, infatti, è stato scelto come highlander insieme a Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, alias l’Ottusangolo. Solo due, però, riusciranno ad entrare definitivamente nella casa più spiata d’Italia.

Salvo Veneziano, cosa ha fatto con i soldi del Grande Fratello

Salvo, come detto sopra, è stato uno dei concorrenti che ha avuto maggior successo nella prima edizione del Grande Fratello. Il pizzaiolo siracusano si classificò al secondo posto, dietro Cristina Plevani e soprattutto davanti a Pietro Taricone. Subito dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Salvo è stato chiamato per numerose serate in discoteche ed ha iniziato ad incrementare il suo fatturato. Il gieffino guadagnava 14 milioni di lire a serata. Peccato che il siciliano ha iniziato a spendere tutto per beni futili e soprattutto si è allontanato dalla famiglia. È stata proprio la moglie a riportare il secondo classificato del Grande Fratello sulla retta via. La donna, infatti, scappò in Germania dalla sua famiglia, gesto che destabilizzò il pizzaiolo siracusano. Superato il momento di notorietà, Salvo è tornato a lavorare sodo per costruire il suo impero. Con i soldi guadagnati grazie al reality show più longevo della televisione italiana, infatti, il siciliano ha aperto ben diciassette pizzerie, formando una catena di attività commerciali prospera e redditizia.

A distanza di vent’anni Salvo ha deciso di rimettersi in gioco, accettando la proposta di Alfonso Signorini. Il siracusano parteciperà alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma dovrà essere ancora una volta il pubblico a farlo restare nella casa più spiata d’Italia. Veneziano si confronterà con Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini. Solo due tra questi riusciranno a continuare la loro esperienza nel reality show di Canale 5.