Wanda Nara, per la prima puntata del Grande Fratello Vip, ha scelto un abito molto trasparente, ma gli occhi di tutti cadono proprio lì.

L’attesa è finita: il Grande Fratello Vip è iniziato. Proprio in questi istanti, infatti, stanno andando in onda i primi momenti di questa quarta edizione del reality. L’inizio è stato davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Non soltanto per lo splendido balletto che, stando a quanto dichiarato da Alfonso Signorini in diretta televisiva, è stato provato per diversi mesi, ma anche l’entrata dei due opinionisti. Il loro ingresso e, soprattutto, quello di Wanda Nara all’interno dello studio di Cinecittà è stato davvero formidabile. Com’è solita fare, l’argentina ha praticamente incantato tutto il pubblico dello show con la sua smisurata bellezza e sensualità. Con un fantastico e lunghissimo abito trasparente, Lady Icardi ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto per la sua trasparenza, ma anche per un altro dettaglio. Sapete quale? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip, Wanda Nara incanta con l’abito trasparente: quel dettaglio non sfugge

Durante la conferenza stampa del Grande Fratello Vip, Wanda aveva svelato di non aver alcuna idea riguardo al look che avrebbe sfoggiato in diretta questa sera. Ai nostri inviati Martina Petrillo e Vincenzo Mele, la bellissima argentina aveva, infatti, confessato di aver portato con sé ben 5 vestiti, ma di non aver scelto ancora qualche indossare. Aveva ancora qualche ora a disposizione prima dell’ardua scelta. Eppure, guardandola in tutta la sua bellezza durante la prima puntata del reality di Canale 5, possiamo ammettere che le scelta è stata più che giusta. Con questo fantastico e lunghissimo abito nero, la moglie di Mauro Icardi è davvero fantastica. Senza alcun dubbio, infatti, l’argentina ha lasciato tutti senza parole. Ecco i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, l’abito indossato da Wanda Nara per la prima puntata del Grande Fratello Vip è trasparente sulle gambe. Mettendo, così, in evidenza le sue perfette e sinuose gambe. Ma ciò che, senza alcun dubbio, non sarà passato inosservato sarà un ‘particolare’ dettaglio. Di cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice: parliamo, infatti, di quella profonda scollatura che l’abito indossato questa sera presenta.Insomma, ammettiamolo: è praticamente impossibile che gli occhi di tutti i telespettatori non siano caduti proprio lì.