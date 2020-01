GF Vip, splendida sorpresa per Wanda Nara a pochi minuti dalla diretta: il video su Instagram mostra tutto, fan in delirio per la bellissima opinionista.

Oggi è il grande giorno, dopo mesi di grandissima attesa. La prima puntata del Grande Fratello Vip 4 è finalmente arrivata, e il pubblico potrà conoscere la prima parte del grande gruppo di concorrenti che Alfonso Signorini ha scelto per questa sua edizione. Ma una delle cose che più di tutto attira l’attenzione della gente a casa, è l’inedita coppia di opinionisti in studio. Wanda Nara e Pupo, che hanno già più volte ribadito di aver trovato subito una grande intesa, sono pronti a esprimere senza freni la loro opinione su tutto quello che succederà in questa intensa edizione del reality. Wanda, in particolare, è pronta a stupire tutti con i suoi look mozzafiato, come già succede ogni settimana a Tiki Taka, con il pubblico incantato dal fisico mozzafiato della bella conduttrice, messo sempre ben in evidenza dai suoi outfit. Insomma, Wanda sarà sicuramente una delle più osservate di tutta questa stagione del Grande Fratello Vip. Ma non è tutto. L’opinionista ha ricevuto una splendida sorpresa a pochi minuti dalla diretta della prima puntata: ecco cos’è successo, il video mostra tutto.

Wanda Nara, splendida sorpresa poco prima della diretta del GF Vip: cos’è successo

Wanda Nara è l’opinionista di questa edizione del Grande Fratello Vip e svolgerà il suo ruolo in compagnia di Pupo, altro personaggio dalle mille sfaccettature e soprattutto abituato a dire sempre la sua senza freni né peli sulla lingua. Ma poco prima della puntata, la bella Wanda ha ricevuto una meravigliosa sorpresa e ha documentato tutto su Instagram, con una serie di video. Cos’è successo alla moglie di Mauro Icardi? Beh, una cosa molto bella, che fa sempre piacere alle donne. Mentre si preparava nel suo camerino, la NAra ha ricevuto una lunga serie di mazzi di fiori, uno più bello dell’altro. Tutti regali di ‘in bocca al lupo’ per questa nuova meravigliosa avventura che la aspetta.

Questa infatti è la prima volta che Wanda avrà il ruolo di opinionista in un programma. Nata come modella e agente di suo marito MAuro Icardi, è passata poi a conduttrice di Tiki Taka e oggi si ritrova nello studio del Grande Fratello Vip in veste di opinionista.

Come si vede nei video, i mazzi di fiori arrivati a Wanda sono davvero tanti, e tutti da mittenti diversi. Chissà se tra questi ce ne saranno anche alcuni arrivati direttamente da Mauro Icardi!