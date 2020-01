Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori perchè si sono lasciati? L’attrice e showgirl dichiarò in un’intervista il reale motivo che è veramente scioccante

Rita Rusic è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4, in onda da stasera su Canale 5. L’attrice e produttrice cinematografica croata naturalizzata italiana si appresta a vivere questa nuova esperienza dopo tanti anni vissuti lontana dalla televisione. L’ultima esperienza nel piccolo schermo, infatti, risale a nove anni fa, quando sostituì Fabio Canino nel ruolo di giurata a Ballando con le Stelle. Prima ancora, la Rusic era stata giurata a Miss Italia. L’attrice croata vuole rimettersi in gioco attraverso la partecipazione al reality show più longevo della televisione italiana e magari trovare anche l’amore. La Rusic, infatti, è single, ma alle spalle vi è una lunga storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori.

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori perchè si sono lasciati?

La Rusic è stata legata sentimentalmente a Cecchi Gori dal 1982 al 2000, anno in cui è stata annunciata la separazione. I due si sono conosciuti sul set del film “Asso” grazie ad Adriano Celentano. L’attrice e produttrice cinematografica croata ha raccontato in un’intervista di aver incontrato il segretario del Molleggiato in un ristorante a Milano. Celentano cercava un’attrice per il suo film e la Rusic decise di accettare la proposta. La pellicola era prodotta dallo stesso Cecchi Gori e fu proprio sul set che nacque l’amore. La loro storia d’amore è durata diciotto anni ed è stata coronata dalla nascita di due figli, Mario e Vittoria. L’attrice ha annunciato di aver chiesto lei il divorzio e a chi le ha chiesto dei motivi riguardanti la loro separazione ha risposto: “Nelle coppie le rotture avvengono perché uno dei due non crede più in quel progetto. Vittorio ha scelto i suoi vizi a discapito della sua famiglia, del suo lavoro. Si è giocato tutto soprattutto l’affetto dei figli”. La Rusic, però, ha cercato di recuperare il rapporto con il suo ex marito quando questo è finito in carcere: “Ho voluto essergli vicina, era il padre dei miei figli. Andavo a trovarlo a Regina Coeli, gli sono stata accanto anche quando subì un intervento, non volevo abbandonarlo”. Peccato che, secondo la Rusic, l’ex marito abbia apprezzato più Valeria Marini.

L’attrice croata, inoltre, ha aggiunto anche alcune dichiarazioni clamorose dette da Cecchi Gori alla figlia Vittoria: “Non sono morto, per vedere morta te, tua madre e tuo fratello”. Non sappiamo però se queste affermazioni corrispondono al vero.