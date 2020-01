Wanda Nara, a poche ore dalla prima puntata del GF Vip, ha pubblicato una foto completamente nuda sotto la doccia, infiammando il popolo di Instagram

Questa sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4. Alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, che, dopo aver vestito i panni dell’opinionista, si prepara ad indossare quelli del conduttore. Il direttore del settimanale Chi, durante la conferenza stampa di presentazione, alla quale la redazione di Sologossip è presente, ha dichiarato di sentirsi a casa. Questo, infatti, è il nono anno consecutivo nel cast del Grande Fratello. Accanto a lui ci saranno due opinionisti atipici, ma che promettono bene. Da una parte Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che ieri si è lasciato andare ad una clamorosa rivelazione sul Festival di Sanremo; dall’altra Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, in prestito dall’Inter.

Wanda Nara, foto completamente nuda sotto la doccia

Wanda è pronta! La moglie di Mauro Icardi è ansiosa di cimentarsi in questa nuova esperienza. Come dichiarato in conferenza stampa, il Grande Fratello sarà per lei un’occasione per mostrarsi senza limiti, come invece accade a Tiki Taka. La procuratrice argentina è atterrata due giorni fa a Roma con al seguito tutto il suo staff e tantissime valigie per provare look e outfit diversi. La Nara ha soggiornato in un resort romano abbastanza lussuoso e questa mattina si è concessa qualche ore di relax per liberare la mente in vista di stasera. A poche ore dalla prima puntata del GF VIP 4, Wanda ha pubblicato una foto completamente nuda sotto la doccia. Lo scatto ha reso immediatamente bollente Instagram. La foto ha raggiunto in pochi minuti migliaia e migliaia di like e i commenti ovviamente sono super positivi. Wanda mette in mostra tutte le sue curve spettacolari, rendendo l’atmosfera molto bollente. Un piccolo antipasto di quello che vedremo questa sera in occasione della prima puntata del reality show.

I fan della moglie di Icardi, infatti, sono desiderosi di conoscere l’outfit scelto dalla donna per la prima puntata del Grande Fratello Vip 4. Ai microfoni di Sologossip, però, Wanda ha dichiarato di non aver ancora scelto un abito e di aver portato con sé ben cinque outfit diversi. La procuratrice argentina si farà aiutare dai costumisti del Grande Fratello per essere impeccabile. La produzione ovviamente punta anche sulle sue inquadrature per alzare lo share del programma. L’appuntamento è per questa sera subito dopo Striscia la Notizia.