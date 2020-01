Alessandra Amoroso ci propone un radicale cambio di look per i suoi capelli: la foto conquista un boom di like e commenti su Instagram

Alessandra Amorosa, è tra le cantanti uscite dal programma di Amici di Maria De Filippi, più amate di sempre, salentina doc, infiamma i palchi di tutta Italia, on le sue canzoni sempre attuali e amatissime dal pubblico. Sin dai primi successi, la cantante ha dato prova del suo talento e della sua passione vivida e profonda per la musica, che la accompagna ormai da anni. Si, perché l’anno scorso ha festeggiato i 10 anni di carriera, insieme alla collega e amica di sempre Emma Marrone. In questi anni a susseguirsi non sono stato solamente i successi discografici e i tour sold out, ma anche i cambi di look che l’hanno vista protagonista. Negli anni, infatti, la cantante ha sperimentato i look più vari, passando dai capelli rasati ai capelli lunghi, dai colori scuri alle nuance più chiare e calde, insomma, non si è fatta mancare veramente nulla! E ora per inaugurare questo nuovo anno, ha optato per un nuovo cambio di look, che le dona e non poco! Andiamo a scoprire insieme per che look ha optato stavolta la cantante salentina di ‘Mambo Salentino’.

Alessandra Amoroso cambio di look per la cantante: boom di like su Instagram

Alessandra Amoroso per inaugurare nel migliore dei modi il nuovo anno ha deciso di optare per un cambio colore ai capelli, facendo letteralmente impazzire il web. La giovane e amatissima cantante ha, infatti, postato la foto del cambiamento sul sul profilo Instagram Ufficiale, dove i commenti e i complimenti si sono davvero sprecati. La Amoroso ha deciso di salutare il 2019 e accogliere il 2020 con un look davvero alla moda. Il taglio è rimasto quello già proposto da qualche mese, un long bob netto e curato, con un frangetta sbarazzina che le da un’aria fresca e allegra. Il colore scelto, invece, è davvero alla moda.

Le radici scure, molto naturali, con un degradè, sapientemente sfumato sulle lunghezze sul biondo platino. Il contrasto tra i due colori sapientemente miscelati la rendono davvero alla moda! E sotto il post la cantante commenta così: “Bacio questo 2019 che mi ha insegnato tanto,mi ha tolto e mi ha dato…ora tocca a qst 2020🎉 mi aspetto tanto entusiasmoooooo!!!”