Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha raccontato di uno spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista questa mattina: ecco cosa è successo.

Terminate le vacanza natalizie, Giulia De Lellis è ritornata alla vita di ‘sempre’. Come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ricca di nuovi ed importanti impegni lavorativi. Come sappiamo, è un’affermata influncer di successo. È proprio per questo motivo che la sua agenda sia davvero ricca di appuntamenti. È proprio questo che si evince, come dicevamo precedentemente, dalle sue ultime parole sul suo profilo social. Tuttavia, prima di prendere parte a questi diversi riunioni, Giulia è stata la protagonista di uno spiacevole inconveniente. Sapete cosa le è successo? Ovviamente, ci teniamo a sottolineare che non le è accaduto assolutamente nulla di grave. Tuttavia, siete curiosi di sapere cosa è successo nel minimo dettaglio? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis, spiacevole inconveniente: cosa è successo

Non è assolutamente la prima volta che Giulia De Lellis si racconta ai suoi followers. Su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre molto attiva. Riuscendo a condividere con essi, quindi, ogni momento della sua giornata. E non solo. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la giovanissima e bellissima influencer ha voluto raccontare di uno spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave. Piuttosto, stando a quanto raccontato da alcune Instagram Stories molto recenti, Giulia ha svelato di essere stata questa mattina in netto ritardo per alcuni appuntamenti lavorativi a cui doveva prendere parte:

Stando a quanto raccontato dalla bellissima influencer questa mattina su Instagram, sembrerebbe che non abbia sentito il suono della sua sveglia. Ed è per questo motivo che è arrivata in netto ritardo a diverse riunioni lavorative. “È tutto un disastro. Mi stanno aspettando in duemila. Ed ovviamente io non sento la sveglia”, dice Giulia in alcune sue Instagram Stories per raccontare ai suoi fan cosa le è successo. Nonostante questo piccolo inconveniente, comunque, sembra che l’ex corteggiatrice sia riuscita a raggiungere i suoi appuntamenti lavorativi. Lo si deduce, infatti, da una recente foto pubblicata sul suo profilo. Dove, con un incantevole primo piano, l’influencer scrive: ‘Off’.

Giulia al Grande Fratello Vip come opinionista? Parla Alfonso Signorini

È stata una delle concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis. Eppure, ve la immaginereste come opinionista. In diverse occasioni, l’influencer ha mostrato il suo forte carattere, ma nel ruolo di opinionista come potrebbe essere? In realtà, come svelato da Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip aveva pensato anche a lei in questo ruolo per il suo reality. Ma sembra che, per altri impegni, l’ex corteggiatrice sia stata costretta a rifiutare nonostante avesse detto inizialmente si.