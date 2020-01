Baby K atomica col vestito bianco, la scollatura troppo profonda e lo scatto fa il pieno di like: Instagram in tilt per lei

Baby K è tra le artiste più amate e apprezzate del panorama musicale italiano, bella e affascinante, infiamma le hit list nazionali ed estere con i suoi singoli rap e dance. La cantante, originaria di Singapore, Contata tantissimi successi, da ‘Roma – Bangkok’, ‘Da Zero a Cento’, ‘Playa’, che le sono valsi svariati dischi di platino e uno di diamante. Baby K è un’artista a tutto tondo e oltre ad essere una cantante seguitissima e amatissima, è anche una vera e propria icona di stile. Dalle influenze Orientali, il suo stile è inconfondibile e sempre all’ultimo grido. Ne è la prova il suo profilo Instagram Ufficiale, in cui si possono vedere tutti i suoi look, da quelli più sobri a quelli più hot! Che dire, la cantante non passa certamente inosservata, con la sua, ormai, iconica e foltissima chioma biondo platino, il trucco focalizzato sugli occhi e gli outfit curati e ricercati. Non c’è veramente da stupirsi quando poco fa Instagram è andato letteralmente in tilt per lei, vediamo perché!

Baby K, la scollatura fa il pieno di like: Instagram in tilt per lei

Baby K non smette mai di stupirci! I suoi outfit sono davvero hot e le basta davvero uno scatto per mandare in visibilio i fan. Proprio come successo qualche settimana fa, con uno scatto in slip nero e mini top di raso fucsia, anche in quel caso, il social è scoppiato di like e commenti. La foto pubblicata poco fa sul social preferito dalle star negli ultimi anni, è analogo per onda d’urto. Lo scatto infatti, vanta già oltre 30.000 like e centinaia di commenti, tutti molto positivi. I suoi fan la adorano! Per non parlare dei colleghi e gli amici, che spesso commentano le foto dell’artisti con complimenti e commenti dolcissimi.

Lo scatto in questione è un selfie che la donna si è scattata su un sofà bianco. Bianco come il vestito che indossa… L’abito possiede una scollatura profondissima che lascia intravedere la biancheria intima, nera e liscia. Una scollatura da mozzafiato, resa ancor più affascinante dalle collane luccicanti che la cantante ha deciso di indossare.