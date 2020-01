Michelle Hunziker: “La vita non è facile per nessuno”, il commento con le lacrime di Tomaso Trussardi. Cosa vorrà dire?

Michelle Hunziker è sicuramente una delle showgirl più amate del panorama televisivo italiano: il motivo? Bella, solare, sempre in forma. Ma c’è qualcosa di cui veramente non fa mai a meno: il sorriso. E, a nostro avviso, è proprio quello che fa la differenza con il pubblico. Michelle riesce sempre a sorridere, anche in situazioni non poco divertenti. E poi, diciamolo, il suo non è un sorriso qualunque: dentatura perfetta e denti bianchissimi rendono tutto meravigliosamente incantevole. Ecco, proprio nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la bella conduttrice di All Together Now ha voluto parlare di questo importante aspetto.

Michelle Hunziker: “La vita non è facile per nessuno”

“Non dimenticate di sorridere oggi!”, scrive Michelle Hunziker nel post sul suo account Instagram. Poi, continua: “Aiuta a superare molte cose. Con il sorriso date un “input”al cervello di scatenare delle endorfine che vi faranno stare molto meglio…PROVATE! Parola di Hunzi…😂 non è facile la vita per NESSUNO credetemi…le prove arrivano a tutti indistintamente….ma c’è sempre qualcosa o qualcuno intorno a voi per il quale vale la pena fare un sorriso!!! Vi voglio bene!”.

Insomma, a quanto pare, Michelle vuole essere d’aiuto a tutte quelle persone che, mentre magari altri sono impegnati tra lavoro e tanto altro, non stanno passando un periodo facile. Quelle persone che, magari, si trovano su un letto d’ospedale oppure a piangere la scomparsa di una persona. “Le prove arrivano per tutti indistintamente”, scrive, quindi anche per chi si mostra sorridente ogni giorno, proprio come fa lei. Chissà se fa riferimento a qualcosa in particolare. Intanto, ecco il post:

Tantissimi sono i commenti che arrivano in risposta al post pubblicato da Michelle, parole come queste, ad esempio: “A volte un nostro sorriso può far bene a qualcuno che magari non conosciamo ma che può essere incoraggiato anche per strada”. E poi arriva il commento di suo marito, Tomaso, che lascia una emoticon che piange:

All together now, che fantastica esperienza!

Che dire del programma appena terminato? Michelle Hunziker se l’è cavata alla grande e lo stesso discorso vale per J-Ax che è stato al suo fianco. E’ stato anche già decretato il vincitore e la trasmissione è andata avanti a colpi di musica più che piacevoli. Insomma, un vero e proprio successo!