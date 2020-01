Prima ospite di questa puntata di Vieni da Me è Sveva Sagramola, conduttrice di Geo e Geo su Rai Tre: ecco cosa racconta alla bella Caterina Balivo.

Una nuova puntata di Vieni da Me è, finalmente, iniziata. Terminate le vacanza natalizie, la bellissima Caterina Balivo è ritornata in diretta con il suo incredibile ed entusiasmante show di Rai Uno. Ospiti indiscussi di questo penultimo appuntamento della settimana è Sveva Sagramola, conduttrice di Geo & Geo su Rai Tre, ed Enzo Decaro, noto e famoso attore napoletano. Tuttavia, ancora prima di iniziare l’intervista alla bravissima e talentuosa Sveva, la conduttrice campana è stata la protagonista di un momento di vero e proprio imbarazzo in diretta televisiva. Cos’è successo? Tranquilli, vi sveleremo, com’è solito nostro fare, ogni minimo dettagli.

Sveva Sagramola a Vieni da Me: momento imbarazzante con Caterina Balivo

La prima ospite di questa incredibile e sorprendente puntata di Vieni da Me è stata Sveva Sagramola. La famosa e talentuosa conduttrice di Geo & Geo su Rai Tre si è raccontata senza troppi peli sulla lingua alla bella padrona di casa. Ha affrontato diversi argomenti, Sveva. A partire, quindi, dal suo rapporto con il padre. Fino alla sua immensa carriera televisiva. Tuttavia, ancora prima di iniziare il suo racconto, Caterina Balivo è stata protagonista di un momento davvero ‘imbarazzante’.

Appena terminato il primo filmato, la padrona di casa ha confessato di essere molto onorata di avere in studio con lei Sveva, dal momento non è che ‘si fa vedere spesso in giro’. È proprio per questo motivo che la conduttrice di Geo & Geo ha detto, senza troppi peli sulla lingua: “Tu fai belle interviste”. Insomma, un gran bel complimento per la Balivo. Che, visibilmente compiaciuta, ha risposto: “Così mi imbarazzo”.

Chi è il marito di Sveva? Si sono conosciuti all’età di 15 anni

È felicemente sposata, Sveva Sagramola. Alla soglia di 40 anni, la conduttrice di Geo & Geo ha raccontato di aver incontrato l’amore. Il fortunato è Diego, un argentino. Che, dopo aver incontrato per la prima volta all’età di 15 anni, ha rivisto dopo diversi anni. Erano passati, pensate, più di 15 anni dal loro ultimo incontro. Eppure, da quel momento, i due non si sono più lasciati. Tanto che, all’età di 45 anni, Sveva è diventata madre della sua prima figlia. Insomma, un racconto davvero inedito. D’altra parte, come sottolineato da Caterina Balivo, la Sagramola non parla molto della sua vita privata.