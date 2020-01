Prima gatta da pelare per il Grande Fratello Vip 4: Fabio Testi sarebbe a rischio squalifica, ecco il motivo e le parole del concorrente

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4. La nuova edizione è condotta da Alfonso Signorini che, per la prima volta dopo nove anni, toglie i panni dell’opinionista e veste quelli del conduttore. Al suo fianco ci sono Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e Wanda Nara. La prima puntata ha perso la gara di ascolti con il programma in onda su Rai Uno, ma ha raggiunto comunque più di tre milioni di telespettatori. Esordio sufficiente e giudizio sospeso: la nuova puntata, in onda domani sera su Canale 5, sarà la prova del nove per Signorini e tutto il suo staff.

Ieri sera sono entrati i primi undici concorrenti, più quattro highlander provenienti dalle passate edizioni. Tra i concorrenti in gara vi è anche Fabio Testi, volto storico del cinema italiano. L’attore è stato il primo eliminato della quarta edizione ed è stato spedito nel Privè insieme a Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Patrick Pugliese e Salvo Veneziano.

Grande Fratello Vip, Fabio Testi a rischio squalifica

La prima gatta da pelare per la quarta edizione del Grande Fratello Vip riguarda proprio Testi. L’attore, dopo l’eliminazione avvenuta nella casa più spiata d’Italia, è stato traghettato nel Privè dove vi erano i quattro highlander. I nuovi coinquilini l’hanno accolto come un re, porgendo rispetto e reverenza. Volpini, poi, gli ha chiesto: “Ma perchè ti hanno mandato via?“. Secondo un audio registrato dalla pagina Viperissima trash, l’attore avrebbe risposto: “Perchè avevano paura di essere violentate“. La frase ovviamente ha fatto imbestialire il web e il video è diventato virale in poche ore. Il materiale ovviamente è al vaglio della produzione del Grande Fratello, che osserverà con attenzione e deciderà quali misure prendere. Il video ovviamente dovrà essere confrontato con le registrazioni delle telecamere del Privè. Nell’era dei cosiddetti deepfake, ovvero i video fake nel quale il parlato di un personaggio viene trasformato, ogni materiale postato sul web deve subire un rigido controllo.

PRIMA SQUALIFICA? Testi che sputtana in 3 secondi tutte le lotte contro la violenza sulle donne #GFvip pic.twitter.com/CT1vlsRvDk — 𝗩𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 trαsh (@Viperissima_) January 9, 2020

Nel frattempo Testi si sta godendo questa convivenza con i quattro highlander del Grande Fratello. L’attore probabilmente rientrerà domani sera nella casa e potrebbe avere l’opportunità di vendicarsi con una delle donne che l’ha nominato. Tra queste figura Antonella Elia, che si è giustificata dopo l’eliminazione dell’attore. Sarà proprio Antonella Elia la prima vittima di Testi?