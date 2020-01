Andrea Iannone ha ricevuto i risultati delle analisi del campione B riguardanti il caso doping che l’ha coinvolto nelle scorse settimane: ecco le sue parole

Lo scorso 17 dicembre 2019 il motociclista dell’Aprilia Andrea Iannone è stato momentaneamente sospeso dalla Federazione italiana di motociclismo. L’atleta è risultato positivo ad un controllo antidoping. In un campione delle sue urine, infatti, sono stati trovati tracce di steroidi anabolizzanti, i quali sarebbero risalenti al Gran Premio di Malesia del 3 novembre. Il motociclista sin dalle prime battute ha dichiarato di essere molto tranquillo e di attendere i risultati del campione B. A distanza di circa un mese, sono finalmente arrivati i risultati tanto attesi ed agognati dal motociclista dell’Aprilia.

Andrea Iannone, le ultime sul caso doping

I risultati del campione B hanno confermato la positività del motociclista dell’Aprilia, ma il suo legale ha precisato che i valori incriminati sarebbero esigui e non sufficienti a giustificare la sospensione dell’atleta dalle gare motociclistiche. Iannone, dunque, potrebbe presto ritornare in sella. Nel frattempo, il motociclista ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha assicurato di aver fatto uso esclusivamente di integratori. Il ragazzo ha raccontato di essersi sentito come in un film, di cui era protagonista involontario: “Per uno sportivo che ha fatto tanti sacrifici è un trauma“. Iannone, però, non vuole assolutamente smettere ed ha dichiarato di non temere i pregiudizi: “Se sei a posto con la coscienza possono marchiarti di quello che vogliono“. L’atleta appare molto sicuro e soprattutto fiducioso riguardo al futuro. Iannone vuole ritornare a sfrecciare su una pista di motociclismo. Nel frattempo accanto a lui c’è Giulia De Lellis, influencer con la quale fa coppia ormai da qualche mese. Il motociclista ha espresso belle parole anche su di lei: “È un rapporto che mi dà serenità. Viviamo insieme, mi sta vicino e sa qual è la mia vita“.

I due infatti sono andati a convivere a Lugano, in Svizzera. Giulia sembra aver ritrovato il sorriso proprio grazie a Iannone. Prima di lui, infatti, la De Lellis è stata impegnata sentimentalmente con Andrea Damante, ma la loro storia non ha avuto un lieto fine. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di essere stata tradita dal suo ex fidanzato. Con Iannone, invece, la storia d’amore procede a gonfie vele. Il primo passo è stato la convivenza, ma adesso i fan attendono il matrimonio e magari anche la nascita di un bel bambino.