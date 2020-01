Mahmood, splendido annuncio ai fan a poche settimane da Sanremo: il cantante lo ha detto poco fa su Instagram, followers in delirio per la notizia.

Manca sempre meno al prossimo Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. Poche settimane, dunque, alla kermesse musicale più attesa dell’anno, giunta alla sua settantesima edizione. Quest’anno al timone ci sarà per la prima volta Amadeus, in veste anche di Direttore Artistico. Accanto a lui gireranno tanti ospiti incredibili nel corso delle 5 serate. Sempre presente Tiziano Ferro, ma ci saranno anche Fiorello, Roberto Benigni e la giornalista palestinese Rula Jebreal. Insomma, sono tante le sorprese che attendono il pubblico, e tanti i volti importanti che saliranno sul palco. Ci sarà però un ‘grande assente’. Stiamo parlando di Mahmood, vincitore in carica del Festival, che con la sua ‘Soldi’ ha letteralmente sbancato durante questo anno per lui incredibile. Sempre molto attivo e presente sui social, il cantante italo-egiziano ha fatto poco fa uno splendido annuncio sul suo profilo Instagram, facendo impazzire i fan per questa novità che arriva proprio a poche settimane dal Festival: ecco di cosa si tratta.

Mahmood, lo splendido annuncio ai fan su Instagram: ecco le novità che lo attendono

Mahmood non sarà quest’anno a Sanremo, nonostante sia stato lui il vincitore della passata edizione, ma parteciperà alla gara ‘indirettamente’, visto che il brano di Elodie, ‘Andromeda’, porta la sua firma, insieme a quella di Dardust. Poco fa, però, il cantante ha fatto uno splendido annuncio ai fan, direttamente dal suo profilo Instagram, annunciando una grande novità che lo riguarda, a partire dai prossimi mesi. Con un post breve e incisivo, Mahmood ha infatti annunciato che sta per partire con un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour. Notizia bomba, insomma, per i fan del cantante, che sono letteralmente esplosi di gioia nei tantissimi commenti che in poco tempo hanno invaso il profilo di Mahmood. La notizia li ha resi davvero felici, e soprattutto i più affezionati non vedono l’ora di ascoltare le nuove ‘opere’ del cantante e di prenotarsi per i primi biglietti del suo nuovo tour.

Dov’è nato precisamente Mahmood?

Mahmood non ha mai nascosto di avere origini italo-egiziane, e ha sempre raccontato la sua storia nelle canzoni, a partire dalla sofferenza per l’abbandono da parte di suo padre. Quello che però non tutti sanno, è che nonostante il papà egiziano, Alessandro, questo il vero nome di Mahmood, è nato e cresciuto a Milano, e ha frequentato anche molto la Sardegna, terra di origine di sua madre.