Uomini e Donne, quando andrà in onda la scelta di Giulio Raselli?

Uomini e Donne, Giulio Raselli ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta: quando andrà, però, in onda? Ecco tutti i dettagli.

Dei quattro tronisti che, a settembre, hanno deciso di mettersi in gioco a Uomini e Donne è rimasto soltanto Giulio Raselli a dover fare ancora la sua scelta. Tra le sue due corteggiatrici Giovanna Abate e Giulia D’Urso, il torinese è molto combattute. Chi per un motivo e chi per un altro, entrambe gli hanno dato un motivo per essere confuso. Eppure, stando ad alcune ultime anticipazioni, sembrerebbe che il buon Raselli sia pronto a compiere il fatidico passo. Durante una delle recenti puntate registrate, infatti, sembrerebbe che Giulio abbia annunciato di essere pronto per compiere la sua scelta. Ecco. Assodato questo, quando andrà in onda la puntata? Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico, durante la quale è stato presentato anche il nuovo tronista, ma di Giulio cosa si sa? Ecco tutti i dettagli.

Quando andrà in onda la scelta di Giulio a Uomini e Donne?

Questa che è andata oggi in onda non è stata una puntata di Uomini e Donne affatto facile per Giulio Raselli. Nonostante l’esterna con Giulia D’Urso sia stata davvero emozionante, Giovanna ha continuato a ribadire di voler andare via dal programma per ‘tutelare’ i suoi sentimenti e, quindi, se stessa. Tuttavia, nonostante questo ‘putiferio’, sembrerebbe che il tronista sia pronto a compiere la sua scelta. Ecco. Stando a quanto appreso da alcune anticipazioni trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, però, sembrerebbe che, nel corso della registrazione di ieri di una nuova puntata del Trono Classico, Giulio non era presente in studio. Cosa sarà successo, quindi? E, soprattutto, quando andrà in onda la sua scelta? Ecco. Grazie alla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, siamo venuti a conoscenza della data certa.

Ecco. Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram, sembrerebbe che la scelta di Giulio Raselli verrà messa in onda il 20 Gennaio. Ma non solo. Perché, stando all’indiscrezione di questa pagina, sembrerebbe che la scelta del tronista torinese sarà esclusivamente in diretta. Ebbene si. Così come la scorsa stagione, anche per il trono del buon Raselli sembra che sia stata fatta questa scelta. Insomma, mancano ancora diversi giorni. Ma, secondo voi, Giulio chi potrà mai scegliere?