C’è Posta per Te, la prima storia ha come grande ospite Johnny Depp: Rosa ha fatto una sorpresa ai suoi figli dopo la morte del marito.

Una nuova emozionante stagione di C’è Posta per Te è cominciata e, come sempre, anche in questa edizione ci sono tanti ospiti incredibili. Maria De Filippi è come ogni anno al timone del programma e racconta le commoventi storie dei suoi protagonisti. Questa sera la prima storia è quella di Rosa, che ha chiesto la presenza in studio di Johnny Depp per fare una sorpresa ai suoi figli, Rosalba ed Emanuele, dopo la morte di suo marito. Ecco com’è andata.

C’è Posta per Te, Johnny Depp in studio con Maria De Filippi: la storia di Rosa e la sorpresa ai suoi figli

Maria De Filippi ha cominciato la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te con un ospite internazionale davvero incredibile. Si tratta di Johnny Depp, che ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico. La conduttrice gli ha fatto anche alcune domande, mostrandogli alcuni oggetti e lasciandolo libero di dire qualunque cosa gli venisse in mente. La prima cosa è stata un anello con il teschio, e Johnny ha spiegato che i teschi sono importanti per lui, perché gli ricordano che non siamo eterni e che bisogna vivere momento per momento. Poi Maria gli ha nominato la musica, che l’attore ha detto essere una parte fondamentale della sua vita. Infine una Barbie, che ha ricordato a Johnny tutti i momenti passati a giocare con sua figlia quando era bambina. “Giocando con lei e provavo a fare le voci, sperimentavo i personaggi”, ha raccontato, strappando un sorriso a tutti i presenti. Ma passiamo alla storia di Rosa da Qualiano, provincia di Napoli, che ha voluto portare l’attore hollywoodiano dai suoi figli Rosalba ed Emanuele.

Rosa ha raccontato di aver perso suo marito Andrea il 15 gennaio del 2019, per un incidente sul lavoro. Momenti di grande commozione in studio per le lacrime dei giovani, che si sono emozionati ad ascoltare la lettera scritta per loro dalla madre, che ha ripercorso tutti i momenti felici e anche quelli più dolorosi che la loro famiglia ha vissuto, ma soprattutto ha voluto chiedere perdono ai ragazzi per non aver reagito a dovere dopo la tragedia che li ha colpiti. “I primi giorni dopo la morte di mio marito non ho voluto vedere nemmeno i miei figli, non sono andata nè in ospedale né al funerale di Andrea, perché non riuscivo ad accettare quello che era successo”. Rosa ha chiesto perdono ai figli per essersi chiusa e non averli sostenuti nel modo giusto e per essersi spenta da un anno a questa parte, e ha voluto promettere loro che d’ora in poi reagirà con forza. “Lo devo a lui e lo devo a voi”, ha detto nella sua lettera.

L’ingresso di Johnny Depp ha lasciato senza parole i due giovani, che si sono emozionati tantissimo. L’attore, visibilmente emozionato, ha fatto loro diversi regali, prima due braccialetti, poi una borsa di studio per la giovane Rosalba, che studia all’università, e un corso da barbiere professionista per Emanuele, che sogna di fare questo mestiere.