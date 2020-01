Dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Taylor Mega ha lanciato una dura frecciatina ad Alfonso Signorini: ecco cosa dice su Instagram.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero scoppiettante. In fondo, sapevamo che sarebbe stata così. Durante l’appuntamento andato in onda ieri sera del famoso reality di Canale 5, sono stati davvero tantissimi gli argomenti trattati. A partire, quindi, dal confronto tra Serena Enardu e Pago. L’incontro tra Imma Battaglia e Licia Nunez. Fino al commento di Taylor Mega in seguito all’entrata ‘turbolenta’ di Antonella Elia nella casa più spiata d’Italia. Tra le due donne, nel corso di una delle puntate de La Repubblica delle Donne, c’è stato un duro scontro. È proprio per questo motivo che, in occasione della prima puntata del Gf, la giovane influencer ha commentato in diretta l’Elia. Lasciandosi andare, così, ad un commento che non è assolutamente passato inosservato ad Alfonso Signorini. Informando, quindi, Antonella di cosa era successo. Fatto sta che, terminata la puntata, Taylor ha lanciato una dura frecciatina al direttore del settimanale ‘Chi’. Sapete perché? Scopriamolo insieme.

Taylor Mega, la dura frecciatina ad Alfonso Signorini su Instagram

Pochissime settimane fa, Antonella Elia e Taylor Mega sono state protagoniste di un acceso litigio a La Repubblica delle Donne. È proprio per questo motivo che, nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, la giovane influencer ha commentato l’entrata della sua ‘rivale’ in modo molto ‘particolare’. È proprio per questo motivo che Alfonso Signorini è stato costretto ad informare dell’accaduto l’Elia nel corso della seconda puntata del reality. Purtroppo, però, ha commesso un piccolo ‘sbaglio’. Anziché dire ‘Mega’, ha detto ‘Megan’. È Perciò, pochissime ore fa, la bellissima influencer ha lanciato una clamorosa e chiara frecciatina al conduttore del reality. Ecco cos’è successo nel dettaglio:

Lasciandosi riprendere di spalle mentre cammina nell’aeroporto con il sottofondo di una ragazza che la chiama ‘Megan’, la bellissima Taylor si gira improvvisamente e dice: “Mega. Alfonso imparalo anche tu!”

L’attuale rapporto con Erica Piamonte

Taylor Mega ed Erica Piamonte sono state al centro dell’attenzione di tutti in questi ultimi mesi. Soprattutto, in seguito alla storia d’amore tra la giovane influencer e Giorgia Caldarulo. Ecco. ‘Archiviata’ la situazione, come stanno realmente le cose tra di loro adesso? Sappiamo, tra l’altro, che l’ex concorrente del Grande Fratello si è fidanzata. Taylor, invece? A svelare tutta la verità è l’influencer stessa. Che, tramite un’Instagram Stories, ha spiegato ogni cosa.