Adriana Volpe ha baciato Pago per gioco nella casa del Grande Fratello Vip, il marito della conduttrice ha commentato furioso su Instagram

Il primo bacio della quarta edizione del Grande Fratello Vip è quello tra Adriana Volpe e Pago. I due, durante il gioco di “Obbligo o verità”, su richiesta di Antonella Elia, si sono scambiati un bacio a stampo. Nè Pago nè la Volpe inizialmente volevano scambiarsi il bacio. La conduttrice, infatti, è felicemente sposata, mentre il cantautore si è da poco lasciato con Serena Enardu. Dopo un attimo di indecisione, oltre che di vergogna, Pago ha afferrato Adriana e le ha dato un piccolo bacio sulle labbra. I suoi coinquilini chiedevano un bacio alla francese, qualcun altro invece ha chiesto il bis perchè il momento è stato così fugace che qualcuno se l’è perso. I due concorrenti del reality show hanno superato la prova, ma il loro bacio è destinato a creare scalpore.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe bacia Pago: il commento del marito

Dopo un precedente matrimonio durato solo quattro mesi, la Volpe si è sposata nel 2008 con l’imprenditore svizzero Roberto Parli. La loro storia d’amore è stata coronata dalla nascita di una bellissima figlia, Giselle, menzionata anche nel video di presentazione della concorrente del Grande Fratello Vip. Il bacio tra la conduttrice televisiva e Pago ha infastidito e non poco l’imprenditore svizzero. Parli ha commentato su Instagram, inveendo contro Antonella Elia, che ha chiesto il bacio tra i due concorrenti del reality show di Canale 5. L’uomo ha definito la casa, o probabilmente il gesto, il “grande bordello” e poi ha aggiunto: “Ho visto tutto in diretta. Più che Obbligo o Verità sembrava il gioco dell’oca con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo“. Parli ovviamente si riferisce ad Antonella Elia, che ha chiesto ai due coinquilini di baciarsi. L’imprenditore e marito della Volpe poi sentenzia: “Sicuramente la parola rispetto viene spesso dimenticata. Peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda“. L’uomo ha dichiarato che, per proteggere la figlia Giselle, dovrà difendersi da commenti molto scomodi apparsi ovviamente sul web.

L’uomo pare non sia arrabbiato con la moglie, infatti sotto al post ha aggiunto l’hashtag “#teamadri” per sostenere la donna. Parli ha sferrato un duro attacco ad Antonella Elia, che sicuramente è un personaggio molto scomodo all’interno della casa. Non sappiamo se Signorini farà vedere il commento di Parli alla moglie e alla Elia stessa.