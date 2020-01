Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip e il confronto con Imma Battaglia, la fidanzata di Licia Nunez ha rotto il silenzio: ecco il duro sfogo.

È da quando è cominciato il Grande Fratello Vip che, ormai, non si fa altro che parlare di questo. C’era tanta attesa per questa quarta edizione del reality. E, fino a questo momento, non sono state affatto deluse le aspettative dei telespettatori. Non soltanto per la scelta del cast, ma anche per le storie di ogni singolo concorrente. Uno fra tanti è quella di Licia Nunez. Durante la sua clip di presentazione, l’attrice de Le Tre Rose di Eva ha confessato di essere stata tradita da Imma Battaglia, con la quale, da circa sette anni, condivideva una fantastica storia d’amore. Come raccontato in nostri recenti articoli, la confessione non è affatto piaciuta alla diretta interessata. Che, durante la puntata di ieri, è entrata nella casa per avere un confronto finale con Licia. Confronto che, tra l’altro, non è assolutamente passato ‘inosservato’. Tanto che, terminata la diretta, la Nunez si è sfogata con i suoi compagni. È per questo motivo che, a poche ore dalla sfogo dell’attrice, è intervenuta la sua compagna. Ecco cosa dice.

Grande Fratello Vip, la fidanzata di Licia Nunez rompe il silenzio: lo sfogo dopo la puntata

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, quindi, abbiamo assistito anche al confronto tra Imma Battaglia e Licia Nunez. In seguito alla confessione dell’attrice, la politica napoletana ha deciso di intervenire in diretta televisiva per chiarire una volta per tutte la vicenda del ‘tradimento’. Ecco. Licia è rimasta completamente colpita dalle parole della sua ex compagna. Tanto che, terminata la puntata, si è sfogata con i suoi compagni. Tuttavia, le parole dell’attrice non sono affatto passate inosservate. Perché, a poche ore dall’accaduto, Barbara, la fidanzata della Nunez, ha rotto il silenzio. A Il Messaggero e ad un post su Instagram condiviso sulla pagina ufficiale dell’attrice, la giovane donna ha espresso la sua amarezza nell’aver visto la sua attuale compagna piangere per quanto accaduto in questi ultimi giorni:

‘Vedere Licia piangere in televisione è stato doloroso. Avrei voluto dirle: “Tranquilla, io ci sono”‘, rivela Barbara a Il Messaggero. Specificando, tra l’altro, che il loro amore è molto forte e che, soprattutto, non sarà questa vicenda ad intaccarlo.

