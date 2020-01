Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez entra in Casa: una frase fa infuriare la sua ex Sonia Pattarino, conosciuta nel programma di Canale 5 Uomini e Donne.

Questa sera, su Canale 5, è in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Si tratta della seconda parte dell’esordio del reality. Anche questa sera, infatti, abbiamo assistito all’ingresso di otto nuovi concorrenti: i primi undici sono entrati in Casa mercoledì 8 gennaio. Tra i concorrenti presentati questa sera, anche Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatore a Temptation Island Vip. Lo spagnolo si è presentato in modo decisamente ‘bollente’, facendosi trovare in costume, per la gioia delle telespettatrici. Ma, nel video di presentazione, Ivan si è lasciato andare ad una frase che non è passato inosservata. Una frase a cui ha voluto rispondere anche la sua ex Sonia Pattarino, la bellissima sarda che il tronista ha scelto al termine del suo percorso a Uomini e Donne. Ecco cosa ha scritto Sonia nelle sue storie di Instagram: una frecciatina che non è passata inosservata.

Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez entra in Casa e pronuncia una frase che non passa inosservata

Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è anche lui, Ivan Gonzalez, l’ex tronista di Uomini e Donne. Lo spagnolo si è presentato al pubblico con la classica clip, in cui ha parlato anche della sua esperienza a Temptation Island Vip, come tentatore di Valeria Marini. Ivan rivela di non aver tentato molto la Marini, perché è stata più quest’ultima a ‘tentare’ lui. E, partendo da questo spunto, Ivan ha pronunciato una frase che ha lasciato perplesso qualcuno: “Io con le donne sono abituato così, loro hanno sempre scelto me, ma io ancora non ho scelto nessuno”. Una frase che non è andata giù a Sonia Pattarino, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che è stata appunto ‘scelta’ da Ivan all’interno del programma. La bella sarda ha lanciato una frecciatina molto chiara al suo ex. Ecco cosa ha pubblicato poco fa su Instagram:

Nella sua Story, Sonia riporta proprio questa frase pronunciata da Ivan questa sera. E, nella story successiva, la ragazza aggiunge: “Questo è Ivan Gonzalez!”. Insomma, pare che Sonia sia stata molto infastidita dalle parole dello spagnolo, che sembra aver completamente ‘rimosso’ l’esperienza a Uomini e Donne. E voi, cosa pensate di questa vicenda?