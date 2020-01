Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, bacio appassionato su Instagram: lo scatto è mozzafiato, i fan impazziscono per quel ‘dettaglio’ dell’ex corteggiatrice.

Si sono conosciuti a Uomini e Donne e lui l’ha scelta con largo anticipo, pur di poterla conoscere meglio fuori, il che ha emozionato e appassionato il pubblico da casa. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia che continua a gonfie vele la propria storia d’amore dopo l’uscita dal dating show di Canale 5. I due stanno insieme da ormai quasi un anno, e a parte un breve periodo di allontanamento dovuto a una crisi passeggera, sono più innamorati che mai e a breve cominceranno una convivenza a Bologna, città di origine dell’ex tronista, che da quando ha conosciuto la sua Arianna sembra aver finalmente trovato la serenità e la stabilità che cercava. Poco fa la coppia ha pubblicato una foto davvero emozionante, di un bacio appassionato: ecco lo scatto mozzafiato e soprattutto il ‘dettaglio’ che ha fatto impazzire i fan.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il bacio appassionato: un ‘dettaglio’ fa impazzire tutti

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una coppia davvero bellissima, che ha fatto innamorare il pubblico dopo la scelta inaspettata e improvvisa a Uomini e Donne, e soprattutto per tutto quello che mostrano sui social. I due, infatti, hanno una grande complicità e passione e lo dimostrano anche su Instagram, con dolci foto e video di coppia, che fanno ancora più impazzire i loro tantissimi fan. Poco fa sul profilo di Arianna è apparso uno scatto davvero ‘infuocato’, di un bacio appassionato della coppia vicino al mare. Andrea è a torso nudo, e mostra il suo fisico scolpito e i suoi bellissimi tatuaggi, e tiene in braccio la sua Arianna, che invece indossa un body bianco manica lunga, che copre appena il suo perfetto lato B, lasciandolo intravedere quel tanto che basta a far impazzire i suoi ammiratori. Ma non è tutto.

Nello scatto, che ha subito collezionato migliaia di like e centinaia di commenti, si vede un ‘dettaglio’ che ha scatenato i fan. Si tratta delle piccole smagliature che si intravedono sulla coscia di Arianna, impercettibili ‘imperfezioni’ tipiche dei corpi femminili, che l’e corteggiatrice ha mostrato senza problemi sui social. Tantissimi i fan che lo hanno notato e commentato.

Molto followers di Arianna sono rimasti piacevolmente colpiti dalla sua scelta di non coprire le smagliature con Photoshop, e lo hanno sottolineato nei commenti, complimentandosi con lei. Siete d’accordo anche voi con le loro parole?