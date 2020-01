In quest’ultime Instagram Stories, la giacca di Wanda Nara si apre leggermente sulla sua scollatura da urlo, sotto spunta un dettaglio davvero ‘clamoroso’.

Anche per la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara è stata letteralmente stratosferica. C’è da ammettere che, in linea generale, l’appuntamento di ieri sera del famoso reality di canale 5 è stato davvero imperdibile. Non soltanto abbiamo assistito ad un chiarimento, seppure minimo, tra Serena Enardu e Pago, ma anche al confronto tra Imma Battaglia e Licia Nunez. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, la bellezza di Wanda, anche per questo secondo appuntamento, non è assolutamente passata inosservata. Non soltanto all’interno dello studio televisivo, ma anche in queste ultime Instagram Stories pubblicate qualche istante fa sul suo canale social. Mentre, infatti, scatta una foto com’è solita fare, la giacca indossata dall’argentina si apre leggermente. Mettendo in evidenza, quindi, non solo una scollatura davvero da urlo, ma anche un dettaglio ‘clamoroso’. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Wanda Nara, la giacca si apre: sotto spunta un dettaglio davvero ‘clamoroso’

È la vera e propria scoperta di questo Grande Fratello Vip, Wanda Nara. Già in diverse occasioni, la moglie di Mauro Icardi ha stregato tutti non soltanto con i suoi interventi puntuali e precisi, ma anche per la sua smisurata bellezza. Durante la prima puntata del reality, l’argentina ha sfoggiato un look davvero pazzesco. Per la seconda puntata, invece, si è letteralmente superata. Con questa giacca che le arrivava un po’ più su del ginocchio e gli stivali davvero pazzeschi, Wanda ha lasciato tutti i telespettatori davvero senza parole. E, pensate, lo ha continuato a fare anche pochissimi istanti fa. Quando, sul suo canale Instagram, ha pubblicato delle Instagram Stories dove, molto probabilmente, si riprende dietro le quinte. Ecco. È proprio in questo momento che, a causa dei suoi movimenti, la giacca che indossa si apre leggermente sul Lato A. Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. È proprio questo incidente ‘piccante’ che si vede chiaramente da queste Instagram Stories. Dall’immagine proposta in alto, si nota che la giacca di Wanda si è leggermente aperta sulla sua scollatura. Mettendo in evidenza, quindi, un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Di cosa parliamo? Semplice: di quel capo di biancheria intima che spunta da sotto la giacca. E vi diremo di più: se la vista non c’inganna, sembrerebbe che il merletto dell’intimo sia abbinato ai colori del look. Insomma, se non un è un tocco di stile questo..