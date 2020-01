Le nuove tendenze sessuali del 2020 che potrebbero cambiarvi la vita

Quali sono i nuovi trend e le nuove tendenze in ambito sessuale che in questo 2020 potrebbero riuscire a scuotervi e, perché no, cambiarvi proprio la vita.

Il sesso è sempre un argomento molto caldo che attira moltissime persone. Come mai? Perché è una pratica che facciamo tutti, che ci dà soddisfazione e che se fatto bene potrebbe essere il vero collante per la vostra storia d’amore. Però nel sesso, come in ogni pratica che si rispetti, ci sono delle tendenze, ossia dei trend di cose da fare che vengono considerati al top. Anno dopo anno le novità sono sempre tante. Si è parlato dell’armpit, ad esempio, il sesso ascellare, che ha sconvolto molti e incuriosito altrettante persone. Ma quali sono i trend del sesso da seguire nel 2020?

Come cambierà il sesso in questo 2020?

Come riporta GQ, le tendenze nel mondo del sesso ci sono e conoscerle, magari provare a metterle in pratica, potrebbe dare una sferzata di vita al vostro rapporto. Oppure farvi sentire talmente self confident da trasformarvi in una sorta di calamita per l’altro sesso.

Le tendenze sessuali al top nel 2020

Quali sono queste beneamate tendenze sotto le lenzuola per il 2020? Lelo, un marchio di sex toys di lusso ha raccolto le opinioni di diversi esperti e, come prima cosa, sappiamo che il bondage non sarà più poi così di moda, anzi. Sembra che il 2020 sarà l’anno del ribaltone dell’amore nel senso più classico e della cura del proprio partner, cercando di farlo sentire sempre al meglio. Rispetto quindi, prima di ogni altra cosa. A letto ci si interrogherà su cosa piace all’altro e si cercherà di fare di tutto per compiacere la propria metà. Fare bene sesso è il primo must have del 2020. Quest’anno poi gli uomini avranno un gran da fare, perché la tendenza sarà quella di concentrarsi molto sul piacere femminile, cercando di capire a fondo cosa piace e cosa no. Si vorrà regalare maggior piacere alla propria donna e i tabù a tal proposito cominceranno a svanire. Largo anche agli stimolatori e ai vibratori che aiutino la donna a raggiungere il piacere. Questo 2020 sarà poi anche l’anno in cui potremo iniziare a dire addio alle discriminazioni e soprattutto ai tabù. Non c’è niente di sbagliato in un piacere diverso (nei limiti del rispetto degli altri) e il benessere che tanto rincorriamo nel cibo e nella forma fisica arriverà anche sotto le lenzuola. Si punta ad avere piacere a letto, certo, ma soprattutto ci si vuole sentire meglio.

Sesso digitale: nel 2020 via libera

Andando lontani dalla camera da letto classica, troviamo il mondo chiamato del digitale sessuale. Pare che i robot sessuali saranno una tendenza curiosa ed importante in questo 2020 e sempre più persone che vivono lontani, o che hanno dei problemi fisici, integreranno questo aspetto nella loro vita.