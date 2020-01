Claudia Ruggeri, l’ultimo post pubblicato su Instagram è ‘bollente’: niente biancheria, lo scatto di spalle manda in tilt i fan.

È la regina indiscussa del Minimondo di Avanti Un Altro: si chiama Claudia Ruggeri, ma per tutti è la meravigliosa Miss Claudia. Ogni giorno incanta milioni di telespettatori nello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma non solo. La showgirl romana, infatti, lascia tutti senza fiato anche sui social. In particolare su Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Post che, molto spesso, infiammano i followers. Come quello apparso proprio poche ore fa sul suo profilo:nella foto in questione, la showgirl non indossa intimo. Si copre con una sciarpa, ma lo scatto risulta davvero ‘bollente’. Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Claudia Ruggeri infiamma Instagram: niente biancheria, lo scatto di spalle stuzzica i followers

Maria Mazza, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Sara Croce…Sono davvero tante le bellezze che possiamo ammirare ad Avanti un altro, il quiz record di ascolti condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Bellezze che popolano il famoso ‘Minimondo’, guidato da lei, un’altra ‘meravigliosa creatura’: parliamo di Claudia Ruggeri, che nel programma è nota come Miss Claudia. La bellissima romana incanta i telespettatori, ogni giorno, con le sue curve mozzafiato, spesso messe in risalto dai suoi abiti. Ma è anche sui social che Claudia è una vera e propria star. Il suo profilo Instagram, seguito da ben 632 mila followers, è ricco di scatti che fanno letteralmente girare la testa a tutti. Come quello apparso proprio poche ora fa online. La showgirl romana si è mostrata con un outfit molto ‘particolare’: sembra essere pronta per una vacanza sulla neve, se non fosse per la parte superiore del suo corpo…Proprio così! Miss Claudia indossa sciarpa, cappello e occhiali da neve, ma ha ‘dimenticato’ maglia e intimo: il risultato è decisamente ‘audace’. Il post ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di likes e commenti, scatenando i fan. Diamo un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto. Claudia Ruggeri ha lasciato tutti di stucco con lo scatto postato su Instagram. Una foto ironica e decisamente ‘bollente’. Tantissimi i complimenti apparsi sotto al post, tra cui spiccano i commenti delle sue ‘colleghe’ di Avanti un altro, Laura Cremaschi e Francesca Brambilla. Insomma, Avanti un altro sembra essere davvero un appuntamento davvero imperdibile! Tante risate, ma anche tanti modi per ‘rifarsi gli occhi’ E voi seguite le avventure del Minimondo?