In quest’ultima foto su Instagram, Antonella Fiordelisi indossa una maglia rossa davvero molto aderente: sotto spunta un dettaglio davvero ‘clamoroso’.

Sa sempre come stupire ed incantare i suoi followers, Antonella Fiordelisi. Lo ha fatto qualche ora fa. Quando, come raccontato in un nostro recente articolo, si è lasciata immortalare di spalle con indosso un body davvero troppo piccole. E lo ha rifatto qualche ora fa con questa splendida foto condivisa sul suo canale Instagram. Sappiamo, infatti, che la giovane fidanzata di Francesco Chiofalo è sempre molto attiva sui social. In diverse occasioni, la salernitana è stata protagonista di confessioni, sfoghi e, come dicevamo, di entusiasmanti scatti fotografici. Che, ovviamente, catturano l’immediato interesse dei suoi fan. Vanta di una bellezza davvero stratosferica, Antonella. Ed è più che normale, quindi, che le sue foto si dimostrino essere un vero e proprio successo. Anche quest’ultima, condivisa qualche ora fa, ha tutte le ‘carte in regola’ per essere come tale. In suddetto scatto, Antonella si lascia immortalare con indosso una maglia davvero molto aderente. Sotto alla quale, tra l’altro, non si può fare a meno che notare un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ecco di che cosa parliamo.

Antonella Fiordelisi, la maglia è super aderente: quel dettaglio non passa inosservato

Non esistono parole per descrivere la bellezza di Antonella Fiordelisi. Con una forma fisica davvero perfetta e, soprattutto, da sportiva ed una femminilità più unica che rara, senza alcun dubbio, la giovane fidanzata di Francesco Chiofalo è una dei personaggi più seguiti ed apprezzati su Instagram. E, guardando con attenzione la sua photogallery, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In ogni fotografia riproposta sui social, la giovane salernitana è davvero splendida. Così come in quest’ultima di qualche ora fa. Come dicevamo precedentemente, Antonella si lascia immortalare con indosso una maglia rosso e, soprattutto, molto aderente. Che, com’è giusto che sia, lascia pochissimo spazio all’immaginazione. E non solo. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme:

Notate nulla di ‘strano’? Stando ad un commento scritto a corredo di tale scatto, data l’aderenza della maglia, non si può fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Antonella, in suddetto scatto, è senza biancheria intima. “Andavo di fretta”, risponde ironicamente l’ex di Temptation Island a chi le chiede se avesse indossato o non indossato sotto l’intimo. Insomma, un dettaglio che, diciamoci la verità, non può assolutamente passare inosservato. Ma che, d’altra parte, ripropone alla grande la semplicità di questa splendida ragazza, no?