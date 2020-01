Maria Mazza ‘esplosiva’: scollatura in primo piano, followers impazziti per lo scatto della showgirl di Avanti un Altro.

È iniziata da una sola settimana la nuova edizione di Avanti un Altro, ma è già un grandissimo successo. Lo show di Canale 5 condotto da Bonolis e Laurenti è tornato a far compagnia al suo pubblico, con tutte le sue ‘stravaganti’ presenze del Minimondo, guidato dalla splendida Miss Claudia. Personaggi davvero bizzarri popolano lo studio di Canale 5, ma anche tantissime bellezze. Tra queste, c’è anche lei, la napoletana Maria Mazza. Nella trasmissione, la bellissima mora interpreta il ruolo della ‘dottoressa’ e, quindi, rivolge ai concorrenti domande inerenti al mondo della medicina. E, puntata dopo puntata, la Mazza incanta tutti con la sua straordinaria bellezza. Una bellezza che la showgirl mette in mostra non solo sul piccolo schermo, ma anche sui social. In particolare su Instagram, il social preferito dai Vip. È proprio lì che qualche ora fa, la napoletana ha postato uno scatto proprio nelle vesti della dottoressa di Avanti un altro. Ebbene, il selfie è ‘bollente’. In primo piano c’è la notevole scollatura della showgirl: boom di likes e commenti, diamo un’occhiata.

Maria Mazza, la dottoressa di Avanti un altro infiamma Instagram: scollatura da urlo

Si chiama Maria Mazza, ma in molti la conosceranno come la meravigliosa dottoressa del Minimondo di Avanti un altro. La splendida napoletana è, infatti, una delle protagoniste femminili del seguitissimo quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In particolare, la napoletana è una presenza fissa nelle puntata del week end, il sabato e la domenica. E, Con la sua innegabile bellezza, incanta milioni di telespettatori. Ma anche di followers! Proprio così, perché la Mazza è molto seguita anche su Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, la bellissima Maria ha pubblicato uno scatto col camice da dottoressa, direttamente da Avanti un altro. Uno scatto che difficilmente poteva passare inosservato: la scollatura della Mazza è in primissimo piano e manda in tilt i fan. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post:

Eh si, ve lo avevamo detto. Maria Mazza è davvero irresistibile nel selfie postato sul suo profilo ufficiale di Instgram. Una pioggia di commenti ha invaso il post: tutti hanno voluto fare i complimenti alla showgirl per la sua notevole bellezza. Siate sinceri: chi non si lascerebbe visitare da una dottoressa come Maria?