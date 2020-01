Un Posto al Sole, la sorprendente rivelazione dell’attrice: “Aiuto mia madre in un’impresa di pulizie”; ecco di chi si tratta.

Nella soap opera Un Posto al Sole interpreta il ruolo di Clara, la cameriera dei Palladini. Ma non tutti sanno che col suo personaggio, l’attrice Imma Pirone ha qualcosa in comune. Intervistata da Il Mattino, la trentaduenne di Torre del Greco si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla sia vita privata, raccontando di avere un doppio lavoro. Quando non è sul set, infatti, l’attrice aiuta sua madre in una piccola impresa di pulizie. Una ditta a conduzione familiare, di cui, dopo la morte del padre, si occupa la madre. “Si affatica molto, è un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così e ogni volta che posso vado con lei nei condomini e la aiuto a pulire”. Scopriamo altri dettagli sul racconto della giovane attrice.

Un Posto al Sole, la sorprendente rivelazione dell’attrice Imma Pirone: “Aiuto mia madre in un’impresa di pulizie”

“Non mi vergogno, anzi lo faccio a testa alta. È un lavoro umile ma dignitoso.” È così che Imma Pirone, la Clara di Un posto al sole, parla del suo ‘secondo lavoro’. L’attrice di Torre del Greco ha raccontato che, dopo la scomparsa del padre, nove anni fa, tutta la sua famiglia si è unita e tutti hanno dato una mano nella piccola impresa a conduzione familiare. “Io e la mia famiglia siamo una cosa sola, e combattiamo insieme ogni giorno”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Il Mattino. Una vita fatta di sacrifici, quella di Imma, che racconta di aver dovuto anche rinunciate alla sua passione per la danza, per motivi economici: “Un giorno mi chiamarono per la retta e per i pagamenti successivi. Non sapevo come dirlo a casa e per non dare un dispiacere a mio padre dissi che mi ero stancata di ballare. Ma non era vero, era il mio sogno e non avrei voluto fare altro.” Parole molto forti quelle della napoletana, che oggi è una delle attrici della seguitissima soap di Rai Tre. E la recitazione, adesso, è la sua grande passione: “Sogno il cinema, sono pronta a qualsiasi sacrificio, ma la mia famiglia non la mollo”. Parole davvero emozionanti quelle dell’attrice, che ama tenersi in contatto col suo pubblico anche sui social. Ecco uno scatto postato sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Bellissima, umile e con la testa sulle spalle, Imma è seguita da più di 20 mila followers sul suo profilo ufficiale di Instagram e i suoi post ottengono sempre il pieno di like e commenti. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social?