Francesco Chiofalo è geloso? L’inaspettata risposta nelle storie di IG

Francesco Chiofalo è geloso di Antonella Fiordelisi oppure vive serenamente il suo rapporto? La risposta è arrivata via Instagram, ed è stata assolutamente perfetta.

Francesco Chiofalo ha risposto a una lunga serie di domande dei follower nelle scorse ore, e una in particolare ha generato una serie di risposte da parte dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Un follower ha infatti chiesto a Francesco come vive il fatto che spesso la sua compagna Antonella Fiordelisi faccia fotografie in bikini o comunque “metà nuda”?

Francesco Chiofalo ha spiazzato tutti dando una risposta che forse ha scontentato coloro che erano in cerca di dichiarazioni piccanti, ma che ha dimostrato quanto Lenticchio sia innamorato della sua attuale fidanzata e quanto rispetti il suo lavoro.

Francesco Chiofalo geloso? “Non salto di gioia!”

Avere una fidanzata bellissima che lavora principalmente come modella non dev’essere facile da gestire per un uomo geloso, eppure sembra che Francesco Chiofalo abbia trovato la perfetta quadratura del cerchio pur di sostenere la sua compagna e di costruire con lei un rapporto solido e sereno.

Francesco ha iniziato scherzando con il follower che ha posto la domanda: “Perché dici metà nuda! A volta è proprio tutta nuda!”, ma ha poi continuato affermando che in realtà Antonella non fa foto volgari e nemmeno più o meno spinte di tutte le altre giovani e bellissime modelle che lavorano nello stesso settore. Proprio per questo motivo, consapevole che non ci sia niente di male in quello che fa Antonella, Francesco ha detto di essere molto sereno.

Ha però dovuto confessare di non essere esattamente entusiasta quando sui social di Antonella Fiordelisi viene pubblicata una fotografia in cui il lato B della modella si vede un po’ di più: “Non è che salti di gioia!” ha detto.

Ha anche aggiunto “Non mi sembrerebbe un’idea brillante fare il geloso per una cosa del genere”, dal momento che considera già un miracolo che Antonella sia ancora la sua fidanzata e non lo abbia già mollato.

Proprio riguardo al futuro Francesco ha rivelato che ha provato a “dire qualche parolina per tastare il terreno” e capire se Antonella Fiordelisi sarebbe d’accordo a diventare sua moglie prima o poi. Almeno per il momento però pare che Antonella non ne voglia proprio sapere: “Quando ci casca?!” ha scherzato Francesco, rassegnato all’idea che non si possono fare trabocchetti alla sua ragazza, troppo sveglia per farsi prendere in giro.