Patrizia Bonetti senza vestiti nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo: il braccio non copre tutto, Instagram diventa ‘bollente’.

Si chiama Patrizia Bonetti, anche se tutti la chiamano Patti. Mora e dal fisico scultoreo, in tv l’abbiamo conosciuta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 15, nel 2018. Ma, al di là del mondo dello spettacolo, la carriera della Bonetti è particolarmente legata a quello della moda. Sui giornali di gossip, si è parlato molto di lei per via dei suoi flirt con alcuni volti noti nel mondo dello spettacolo, come Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci e Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi. Ma Patrizia continua a far parlare di sé grazie soprattutto alla sua innegabile bellezza. Che possiamo ammirare anche dando un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram. Un profilo che conta ben 170 mila followers e in cui Patti ama postare tantissimi scatti. Scatti che, molto spesso, lasciano i fan senza parole. Come quello pubblicato qualche ora fa dall’ex gieffina, in cui Patrizia è completamente senza veli. La modella si copre con un braccio, ma il risultato resta ‘bollente’. Diamo uno sguardo al post che non è passato inosservato.

Patrizia Bonetti senza vestiti: lo scatto su Instagram non passa inosservato

Una Patrizia Bonetti ‘da censura’ quella apparsa nell’ultimo post di Instagram. La sua bellezza ha incantato milioni di italiani durante la quindicesima edizione del Grande Fratello. Un’edizione in cui Patti si è fatta notare anche per il suo carattere forte e determinato. Oggi, è soprattutto sui social che la Bonetti è una vera e propria star. E, qualche ora fa, la modella ed ex gieffina ha lasciato tutti senza fiato pubblicando uno scatto in cui è completamente senza vestiti. La Bonetti si trova in Messico e sta condividendo con i fan tantissimi scatti del suo soggiorno. Ma, quest’ultimo, ha particolarmente infiammato il social. Anche se Patti si copre con un braccio, la foto alza la temperatura su Instagram. Siete curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! Patrizia ha lasciato davvero senza parole i suoi fan di Instagram, con uno scatto senza veli che non poteva passare inosservato. Uno scatto ‘wild’ in cui la Bonetti si mostra in tutta la sua bellezza durante la sua vacanza in Messico. Una pioggia di commenti ha invaso il post. Tantissimi i complimenti per l’ex gieffina, che sa sempre come farsi notare! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!