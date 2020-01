Taylor Mega arrabbiatissima con un giornalista di Rete 4: “Sono nera!”

Taylor Mega su Rete 4 a Fuori Dal Coro: lei aveva partecipato con entusiasmo, ma le cose non sono andate come si aspettava. Per Taylor la colpa è tutta di Mario Giordano.

Quando Mario Giordano e il suo staff hanno deciso di invitare Taylor Mega a Fuori dal Coro, probabilmente hanno commesso un errore di valutazione. Chi conosce bene Taylor sa infatti che è molto difficile mettere a tacere l’influencer, che è sempre molto decisa e molto diretta nell’esprimere le sue idee e nel difenderle. Probabilmente, invece, gli autori della trasmissione credevano di poter usare il nome di Taylor per attirare i suoi moltissimi follower e convincerli a guardare la trasmissione. La stessa Taylor si era prestata al gioco, invitando i suoi seguaci su Instagram non solo a seguire la trasmissione ieri sera, ma anche a farle domande a cui lei avrebbe risposto durante la diretta.

Nel corso del pomeriggio a casa di Taylor si sono presentati tecnici e cameraman, che hanno sistemato le luci e le telecamere per trasformare il salotto dell’influencer in un piccolo studio televisivo: lei era perfettamente serena e non immaginava come si sarebbero messe le cose.

Taylor Mega contro Mario Giordano di Rete 4

La puntata di Fuori dal Coro aveva come obiettivo quello di spiegare ai telespettatori in cosa consiste il mestiere di influencer e soprattutto spiegare il motivo per cui i ragazzi che lavorano sui social possono contare su altissimi guadagni.

Purtroppo, a parte le dichiarazioni iniziali, Taylor ha avuto l’impressione in realtà Mario Giordano non avesse alcuna intenzione di darle spazio e di fare realmente chiarezza sul mestiere di influencer, dal momento che aveva invitato in studio una ragazza che non sembrava particolarmente ferrata sull’argomento, tanto da “non sapere nemmeno spiegare cos’è un influencer”, ha commentato Taylor nelle sue stories, dopo il programma.

Non riuscendo a tollerare lo “scempio” che si stava consumando negli studi di Rete 4, Taylor ha tentato di esprimere la sua opinione addirittura contraddicendo il conduttore il quale, evidentemente, non ha affatto gradito questo atteggiamento. Da un certo momento in poi, infatti, il microfono di Taylor è stato spento e lei non ha più avuto la possibilità di intervenire nel dibattito. Questo dettaglio ha davvero fatto infuriare l’influencer, che nel giro di pochissime ore, senza nemmeno aspettare che i tecnici di Rete 4 lasciassero la sua abitazione, ha cominciato a pubblicare una lunga serie di storie di Instagram in cui criticava ferocemente Mario Giordano, incapace di gestire la situazione e colpevole, secondo lei, di fare una “trasmissione giornalistica per giornalisti”, senza voler dare davvero spazio ai suoi ospiti. La domanda di Taylor, assolutamente comprensibile, è stata: “Che mi inviti a fare se mi togli il microfono? Che senso ha?”

Era furiosa quando ha concluso: “Sono nera!”

Come darle torto?