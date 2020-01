Striscia la Notizia, fiocco rosa per l’ex velina bionda del famoso tg satirico: è nata Vittoria; ecco chi è appena diventata mamma.

Fiocco rosa per l’ex velina bionda di Striscia la Notizia. Irene Cioni è diventata mamma della sua prima figlia, la piccola Vittoria. Sul bancone del tg satirico più famoso della tv, Irene ballava con la mora Ludovica Frasca, dal 2013 al 2017. Tra le due non è mai nata una vera amicizia: a raccontarlo, è stata proprio Irene in una recente intervista: “Raccontavamo di essere amiche perché sembrava brutto che si sapesse che non andavamo d’accorso, ma era una finzione”. Oggi, la bionda si è allontanata dal mondo della tv, lavorando come influencer ed istruttrice di yoga. Ma, soprattutto, oggi la bellissima Irene è una dolcissima mamma. L’annuncio è arrivato proprio dall’ex velina, che sul suo profilo Instagram ha dato il benvenuto alla piccola Vittoria: “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare. Un’emozione che non si può descrivere. Benvenuta in questo mondo amore mio”, scrive Irene, in un post da brividi dedicato alla sua piccola appena nata. E Vittoria è nata dal grande amore tra Irene e il suo compagno Giacomo, di 26 anni più grande di lei, a cui è legata da tre anni. Scopriamo qualcosa in più sulla coppia.

Striscia la Notizia, l’ex velina bionda Irene Cioni è diventata mamma: è nata Vittoria

L’ex velina bionda Irene Cioni è diventata mamma. L’ex valletta di Striscia la Notizia ha annunciato a tutti la gioia per la nascita della sua primogenita Vittoria. La piccola è nata dall’amore tra Irene e il suo compagno Giacomo, un amor che dura da circa tre anni. È stata proprio Irene a dare il benvenuto alla sua piccola, attraverso un post su Instagram che in poco tempo è stato invaso dai messaggi di fan e colleghi. Tutti si sono catapultati a mandare gli auguri ai neo genitori , lasciando messaggi di affetto. L’ultima foto di coppia con Giacomo, Irene l’aveva postata proprio alla vigilia di Natale. Un Natale speciale, col pancione! Ecco lo scatto che aveva fatto emozionare tutti:

Irene ha trascorso le sue vacanze di Natale con un pancione di ben 9 mesi: la piccola Vittoria era pronta ad arrivare! E, nel post di qualche ora fa, l’ex velina bionda ha comunicato a tutti che la cicogna è finalmente arrivata! Non ci resta che mandare i nostri migliori auguri a mamma Irene e papà Giacomo…e benvenuta piccola Vittoria!