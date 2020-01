Valentina Vignali lo ha annunciato poco fa sui social: ecco la novità nella sua vita, i fan non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli.

Valentina Vignali è la cestita, modella e personaggio televisivo ricordato da tutti soprattutto per aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello. La giovane 28enne è anche un’influencer: sui social è seguita da quasi 3 mila persone e regala solitamente scatti o storie di ogni tipo. La troviamo in versione sexy, in versione buffa oppure sentimentale: è fidanzata con Lorenzo Orlandi da circa un anno. Lui fa il fotografo ed i due sembrano davvero molto innamorati e sempre col sorriso. La Vignali è stata vittima di un brutto male, ovvero un cancro maligno alla tiroide: è riuscita a vincere la battaglia ed ora vive serenamente la sua vita. Valentina non si ferma mai: è pronta a sbarcare come cantante nel genere che ama, la trap. Ecco l’annuncio dato sui social.

Valentina Vignali, l’annuncio inaspettato sui social: “Manca pochissimo”

Valentina Vignali non smette mai di stupire tutti i suoi follower e fan: se pochi mesi fa ha pubblicato il suo libro in cui racconta la storia della sua malattia, adesso è pronta ad entrare nel mondo della ‘trap’. Sui social, tramite un post IG ed una story, ha fatto sapere che sta per uscire il suo primo singolo. Si chiama ‘Nada’, ed uscirà il 18 gennaio a mezzanotte!

“MANCA POCHISSIMO! E come promesso ecco qui la copertina del mio singolo che si chiamerà ‘NADA’ e sarà online su Spotify!” scrive l’ex gieffina mostrando la copertina del suo primo brano!

Questo è stato pubblicato ieri: oggi invece la bella influencer e cestista tramite le sue Instagram story ha fatto sentire una piccola parte del brano. Scrive infatti ‘Spoilerino‘ e ricorda a tutti ‘Nada fuori a mezzanotte su Spotify‘. Eccola poche ore fa sui social: