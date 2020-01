In quest’ultima foto pubblicata su Instagram, Mercedesz Henger si lascia immortalare, mentre è alle Spa, con un costume davvero sgambato.

Vanta di un successo davvero spietato, Mercedesz Henger. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua prima ‘apparizione’ televisiva a L’isola dei Famosi, la giovane figlia di Eva, attualmente, è uno dei personaggi più influenti ed emergenti delle televisione. In diverse occasioni, infatti, la bellissima Mercedesz è protagonista, in qualità di opinionista, di tutti i salotti pomeridiani di Barbara D’Urso. Ma non solo. Perché, oltre alla sfera lavorativa, la giovane Henger vanta un successo davvero indiscusso anche a livelli ‘social’. Dalla sua parte, la bellissima fidanzata di Lucas Peracchi vanta di una bellezza davvero inaudita. Della quale, tra l’altro, ce ne da ampia testimonianza su Instagram. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, Mercedesz ha condiviso una foto, mentre è alla Spa, con indosso un costume davvero molto sgambato. Ecco di che cosa parliamo.

Mercedesz Henger alla Spa: costume troppo sgambato, pioggia di complimenti su Instagram

Non smette mai di sorprendere, Mercedesz Henger. Come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane figlia di Eva Henger è sempre molto attiva sui social. Soprattutto su Instagram. Dove, spesso e volentieri, condivide delle foto davvero strepitose. Pochissime ore fa, non a caso, ne ha condiviso un altro davvero incredibile. È in montagna, come raccontato recentemente in un nostro articolo. E si lascia immortalare, molto probabilmente dal suo bel fidanzato Lucas Peracchi, in una vasca di legno mentre è intenta a godersi questi attimi super rilassanti di questa splendida vacanza. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers è ben altro. A cosa ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli:

Ecco. È proprio questa bellissima foto alla Spa che, qualche ora fa, Mercedesz Henger ha deciso di pubblicare sul suo canale Instagram. Ovviamente, da come si può vedere, la foto è davvero ‘minimal’, ma ovviamente ciò che cattura l’attenzione è quel costume indossato dalla piccola Memi. È molto sgambato, si vede chiaramente. Ed è proprio per questo motivo che non si può fare a meno di notare la smisurata bellezza della ragazza. Sono davvero numerosi, infatti, i commenti che mirano a sottolineare il fisico scultoreo e ben allenato di Mercedesz.

Come sono i rapporti con sua madre Eva?

In questo ultimo periodo, come ben ricorderete, Eva Henger e Mercedesz hanno fatto tanto parlare di sé. In seguito alle accuse che l’ex attrice ha rivolto nei confronti del fidanzato di sua figlia, è nato un vero e propri ‘scontro’ tra di loro. Come saranno i rapporti adesso tra di loro? Ovviamente, non sappiamo nulla al riguardo. Ma sembrerebbe che nulla si sia risolto.