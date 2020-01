‘Il Cantante Mascherato’, anticipazioni 17 gennaio: Cast e ospiti

‘Il Cantante Mascherato’, ecco le anticipazioni della seconda puntata in onda stasera 17 gennaio: Cast e le maschere rimaste in gioco

Stasera andrà in onda la seconda puntata del format di Rai 1 ‘Il Cantante Mascherato‘, condotto da Milly Carlucci. La prima puntata è stata un vero e proprio successo, nonostante la concorrenza diretta del Grande Fratello Vip 4. Il programma condotto da Milly Carlucci durante la prima puntata ha visto l’eliminazione della maschera dell’unicorno, sotto cui si nascondeva Orietta Berti. Il programma infatti verte intorno alla figura di queste maschere, sotto cui si nascondono personaggi di grande calibro del panorama musicale Italiano. Le maschere vengono esaminate oltre che dal pubblico in studio e da casa, anche dai giudici: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Vediamo insieme le anticipazioni di questa serata.

‘Il Cantante Mascherato’, anticipazioni 17 gennaio: cast, ospiti e maschere in gioco

Questa sera, la giuria, il pubblico social e il pubblico da casa, tutti, si dovanno concentrare sulle altre sette spettacolari maschere ancora in gara: il Mastino napoletano, il Coniglio, l’Angelo, il Barboncino, il Leone, il Pavone e il Mostro.

Ognuno di loro nel corso della scorsa puntata ha rivelato qualcosa di sé, affinché possa esserne svelata la reale identità. Infatti ognuno di loro ha rivelato di sé:

Coniglio ammette di avere “un’anima tenera e un cuore rock… Quando c’è da lottare non scappo mai… finalmente posso parlare d’amore”.

ammette di avere “un’anima tenera e un cuore rock… Quando c’è da lottare non scappo mai… finalmente posso parlare d’amore”. Pavone dichiara di essere l’esatto opposto della maschera che indossa e che grazie a questa “ho la mia grande occasione… Cerco solo di essere splendente”.

dichiara di essere l’esatto opposto della maschera che indossa e che grazie a questa “ho la mia grande occasione… Cerco solo di essere splendente”. Mostro si definisce “troppo buono e non è sempre un bene… Per il mio lavoro ho perso alcuni momenti importanti della vita… Ho saputo reinventarmi”.

si definisce “troppo buono e non è sempre un bene… Per il mio lavoro ho perso alcuni momenti importanti della vita… Ho saputo reinventarmi”. Mastino napoletano svela “Mi piace essere piacevolmente sopra le righe… Sono sempre stato più alto e grosso degli altri… Ho la passione per il buon cibo, il buon vino ma soprattutto mi piace la pizza”

svela “Mi piace essere piacevolmente sopra le righe… Sono sempre stato più alto e grosso degli altri… Ho la passione per il buon cibo, il buon vino ma soprattutto mi piace la pizza” Barboncino dice che nella vita di tutti i giorni ha “un approccio molto mascolino”

dice che nella vita di tutti i giorni ha “un approccio molto mascolino” Leone dichiara di essere “forte, sicuro e determinato”

dichiara di essere “forte, sicuro e determinato” Angelo dice di essere “meno demonio di quanto gli altri pensino”

Non ci resta quindi che aspettare questa sera per capire quale sarà la prossima maschera che sarà scoperta e chi vi si cela dietro. Numerosi sono i nomi saltati fuori durante la scorsa puntata, ma ovviamente non vi è nulla di certo.