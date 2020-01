Ida Platano prova gli abiti da sposa, ma Riccardo dov’è?

Ida Platano con l’abito da sposa: si vocifera di un matrimonio in diretta tv in estate, ma Riccardo dov’è? Guarnieri sparito dai social e i fan si preoccupano che sia successo qualcosa.

La storia d’amore tra Ida e Riccardo, due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, ci ha appassionato moltissimo. Li abbiamo visti amarsi, lasciarsi, litigare, piangere, farsi dediche d’amore infinite… insomma. La loro è stata un storia tormentata, ma che pare essersi conclusa con un bell’epilogo. Riccardo Guarnieri infatti aveva chiesto a Ida di sposarlo e la donna, senza proferire parola, lo aveva abbracciato ed era uscita con lui. Del matrimonio di per sé non abbiamo saputo nulla, ma la stessa Platano aveva dichiarato che ci vuole tempo per dire di sì dopo quello che era successo. Eppure i due avevano continuato a frequentarsi e le cose sembra che stiano andando per il meglio.

Ida Platano prova gli abiti da sposa

Ieri abbiamo però visto Ida Platano nella boutique Giorni Felici di Agrigento per gli abiti da sposa. Ida ha indossato vari abiti, ma non abbiamo capito se fossero delle prove per la ricerca del suo abito per il matrimonio con Riccardo oppure se fosse una mera chiamata da testimonial per il negozio. Quello che è certo è che Ida in abito bianco è una vera principessa di rara bellezza.

Che fine ha fatto Riccardo Guarnieri

Ma la domanda che si fanno tutti è una: dov’è Riccardo? Dov’è la dolce metà della dama del parterre di Uomini e Donne? Dopo le foto di Capodanno postate sui social è scattato il silenzio e non abbiamo più notizie. Né il profilo di lei, né quello di lui, mostrano novità in tema di vita di coppia e conoscendo un po’ i caratteri esagitati di entrambi, viene da pensare che sia successo qualcosa. Cosa? Non è dato saperlo per ora. Molto probabilmente, e in fondo è anche ciò che ci auguriamo, non è successo nulla e semplicemente i due si vogliono godere un po’ di pace e silenzio mediatico per non essere inondati di messaggi e per evitare di scaldare i focosi animi di Riccardo. Del resto lui su Instagram non è mai stato molto attivo, al contrario di Ida quindi, oggettivamente, non è cambiato molto.

Sul web intanto circolano voci inerenti il loro matrimonio in estate, vero o presunto che sia. Pare inoltre che potrebbero convolare a giuste nozze in diretta televisiva, ma ancora una volta di questo non c’è certezza. Si tratta solo di rumors che sicuramente speriamo siano veri, ma per ora non ci sono molte notizie attendibili.