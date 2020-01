Italia’s Got Talent, Lodovica Comello non condurrà la finale del programma: in quei giorni c’è la scadenza e potrebbe partorire il suo primo figlio, un maschietto. Chi la sostituirà?

È cominciato con grande successo il programma di Italia’s Got Talent. Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich, i giudici del programma hanno scelto chi, secondo loro, meritava di proseguire nella corsa verso la finale, ma intanto è arrivata una notizia che ha scosso molti. Lodovica Comello, guida stoica e sempre sorridente del programma, probabilmente lascerà il programma poco prima della finale. Il motivo? Deve partorire.

I giorni del parto della Comello coincidono con la finale

Lodovica Comello conduce il programma Italia’s Got Talent da dietro le quinte. Accoglie gli artisti, cerca di farsi raccontare qualcosa di loro e poi gli dà la giusta carica per continuare a dimostrare il loro talento. Quest’anno però Lodovica è incinta e lo abbiamo visto tutti. Una bella notizia che la porta però a dover abbandonare il programma proprio nei giorni della finale perché il parto potrebbe essere proprio in quei giorni. Infatti le puntate che stiamo vedendo sono state registrate alcuni mesi fa, mentre la finale andrà in onda in diretta e quei giorni potrebbero essere anche fatidici per la nascita del primo figlio della Comello e del marito Tomas Goldschmidt. I due si erano conosciuti sul set di Violetta, il programma tv che aveva lanciato la Comello verso il successo nazionale e internazionale. Dopo la serie, Lodovica molto amata dal pubblico, ha avviato la sua carriera anche nel mondo della musica e ha persino partecipato al Festival di Sanremo 2017. Sempre in ambito musicale l’abbiamo vista condurre Singing in the Car, Italia’s Got Talent ovviamente ed è tornata a recitare con la serie ExtraVergine.

Chi sostituirà Lodovica Comello nella finale di Italia’s Got Talent?

Se la coppia sarà entusiasta per l’arrivo del loro maschietto, il pubblico a casa si chiede chi andrà a sostituire la Comello per la conduzione della Finale di Italia’s Got Talent prevista per il 25 marzo. Come riporta TvBlog, infatti Ludovica stessa ha detto che partorire in diretta non sarebbe proprio il massimo per il pubblico a casa e nemmeno per lei ovviamente.

Ma chi la sostituirà? Ancora non si sa nulla su chi prenderà il suo posto per la finale del programma, ma sicuramente Sky e TV8 stanno già pensando ad un valido sostituto che non faccia sentire troppo la differenza al pubblico a casa.