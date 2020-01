Sabrina Salerno difende Amadeus dopo la bufera per la frase definita sessita nei confronti di Francesca Sofia.

Questa mattina, ospite telefonica del programma Chiamate Roma di Radio DeeJay, abbiamo ascoltato Sabrina Salerno. Sarà sul palco con Amadeus in una serata del Festival di Sanremo 2020 e l’indimenticabile icona degli anni ’80, questa mattina si è pronunciata sulla gigantesca polemica social nata per via di una frase del conduttore durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse sanremese.

Cosa aveva detto Amadeus?

Facciamo un passo indietro. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020, il conduttore Amadeus ha fatto uno scivolone. Ci permettiamo di dire che, quasi sicuramente, si è trattato di un errore di comunicazione, di una frase detta senza pensare che davanti a lui c’era una enorme platea di giornalisti assatanati come sono tutti durante la kermesse. Se la polemica non c’è la si crea, ma in questo caso, Amadeus una gaffe l’ha fatta.

Presentando Francesca Sofia Novello e spiegando perché l’aveva scelta, Amadeus in conferenza stampa ha dichiarato: “L’ho scelta intanto per la bellezza e poi vedevo anche la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. In meno di 30 secondi è scoppiato il caos e Amadeus è stato tacciato di sessismo e soprattutto al pubblico non è piaciuto il concetto di stare un passo indietro rispetto a Valentino Rossi, fidanzato di Francesca Sofia.

Sabrina Salerno difende Amadeus

Questa mattina, Sabrina Salerno, ospite telefonica a Radio DeeJay con il Trio Medusa ha spezzato la sua personalissima lancia a favore di Amadeus. La donna infatti ha dichiarato che, molto probabilmente Amadeus si è espresso male e che, con la famigerata frase del passo indietro, intendeva che dietro ad un grande uomo c’è sempre un grande donna. Inoltre, sempre a detta di Sabrina, Amadeus è una persona buona e di vedute molto ampie in ogni settore, insomma… è stato solo uno spiacevole fraintendimento.

Cosa voleva dire Amadeus? Le ipotesi

In alternativa, secondo molti, Amadeus voleva dire che Francesca Sofia non ha mai sfruttato la popolarità del suo compagno per farsi vedere o conoscere più di quanto non fosse già. Tornando a Sabrina Salerno, il Trio le ha chiesto di dire in diretta che Amadeus è bellissimo, così da smorzare i toni, ma la Salerno ha preferito ribadire la buona fede del conduttore.

Non per essere di parte, perché non si può dire di conoscere veramente una persona quando se ne parla sempre “per sentito dire” o tramite rapide interviste, però è più che probabile che quello di Amadeus sia stato uno scivolone non voluto. Certo è che da oggi il conduttore di Sanremo 2020 avrà capito qual è il peso del fardello che si porta sulle spalle!