C’è Posta Per Te, Can Yaman è il primo ospite della serata: la commovente storia di Ilaria, che ha fatto un regalo a sua madre e sua sorella.

C’è Posta Per Te, can Yaman in studio: la toccante storia di IlariaC’è Posta per Te è cominciata ‘con il botto’ anche questa sera, con una storia davvero forte, che ha visto la presenza dell’attore Can Yaman. Sex symbol del momento, il giovane turco è stato protagonista della serie ‘Bitter Sweet’, in onda su Canale 5, che ha fatto innamorare tutto il pubblico della sua bellezza, oltre che della sua bravura. Appena entrato in studio, l’attore ha fatto letteralmente impazzire le donne presenti, poi si è seduto accanto a Maria De Filippi, che gli ha fatto una breve intervista, tra le urla impazzite del pubblico. Poi però si torna seri, e viene raccontata la storia di Ilaria, che ha chiamato per fare una sorpresa a sua madre e sua sorella. Il racconto è molto forte, ecco com’è andata nel dettaglio.

C’è Posta per Te, Can Yaman in studio: la storia di Ilaria commuove tutti

Seconda settimana di seguito per C’è Posta Per Te, che anche questa sera, proprio come sabato scorso, sta regalando grandissime emozioni al pubblico. La prima storia è quella di Ilaria da Roma, che ha chiamato per invitare in studio sua madre Rita e sua sorella Veronica per ringraziarle di tutto quello che fanno per lei, facendo loro incontrare Can Yaman. La storia di Ilaria, infatti, è molto forte. Maria De Filippi a inizio puntata racconta, infatti, che la giovane donna ha avuto una vita non facile, fin dall’infanzia, quando i suoi genitori si sono separati. Poi, col tempo, Ilaria ha incontrato un uomo, che non piaceva alla sua famiglia, con cui però lei è stata insieme tre anni, e che le ha dato anche un figlio, Mattia, del quale però non si è mai occupato.

Ilaria racconta che deve a sua madre e sua sorella la nascita di suo figlio, perché sono state proprio loro a sostenerla nel portare avanti la gravidanza nonostante il rifiuto del suo ex compagno. Poco dopo la nascita del piccolo, Ilaria ha ricominciato a lavorare, abitando sempre con sua madre e sua sorella, che la aiutavano economicamente. Un giorno, però, un tumore al seno la costringe a una delicata operazione, e alla conseguente perdita del lavoro. Dopo le cure, superate al meglio, la malattia però è tornata. E ancora cure, chemioterapia, dolore.

La lettera di Ilaria per sua sorella e sua madre è davvero emozionante. La giovane donna le ringrazia per tutto quello che hanno fatto per lei, e soprattutto per il sostegno silenzioso. Ma soprattutto ha chiesto scusa a entrambe per aver dato loro tanti dolori, alcuni dei quali non per sua scelta. Poi promette loro che presto troverà un lavoro e le aiuterà a stare bene, a cominciare propria da questa sera, con la sorpresa che ha preparato per loro. L’ingresso di Can Yaman ha emozionato Rita e Veronica. L’attore ha fatto loro dei regali, sia personali, sia per il piccolo Mattia. La storia di Ilaria ha commosso tutto lo studio, e anche l’attore, che ha definito la loro ‘una storia da film’.