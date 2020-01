In quest’ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez si lascia immortalare sulla spiaggia con un abito da uno spacco vertiginoso: quel dettaglio non sfugge.

Una foto davvero incantevole quella pubblicata da Belen Rodriguez, qualche ora fa, sul suo canale Instagram. Siamo abituati ad ammirare la sua bellezza, questo è vero. Ma in suddetto scatto, la giovane argentina è davvero spettacolare. Si lascia immortalare su un’incantevole spiaggia con alle spalle un mare cristallino e un paesaggio davvero da favola. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un particolare dettaglio. In suddetta immagine, Belen indossa un fantastico abito da uno spacco davvero vertiginosa. Che, com’è giusto che sia, mette in evidenza la sua bellezza e, soprattutto, le sue perfette gambe. Ma, stando ad alcuni commenti apparsi a corredo di tale scatto, è un altro dettaglio a destare interesse. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez sulla spiaggia: quel dettaglio cattura l’attenzione di tutti

Incantevole come sempre, Belen Rodriguez. Nonostante sia a casa sua a Milano, qualche ora fa, la showgirl ha voluto condividere un dolce ricordo di una sua recente vacanza. Infatti, come dicevamo precedentemente, recentemente ha pubblicato una foto mentre si lascia immortalare sulla spiaggia. Non sappiamo dove sia di preciso. Fatto sta che, data la sabbia bianchissima e finissima, il mare cristallino ed un paesaggio davvero da favola, supponiamo che, senza alcun dubbio, sia stato un luogo davvero paradisiaco. Così come lo è anche lei in suddetta immagine. Anche perché, ammettiamolo, è davvero fantastica. Ma di cosa parliamo? Ecco lo scatto in questione:

Insomma, davvero divina, vero? Tuttavia, a catturare l’attenzione è proprio un particolare dettaglio. Ci riferiamo, dato i numerosi commenti giunti a corredo dello scatto che fanno riferimento a tale ‘particolare’, al suo vestito. Da come si può chiaramente vedere, non soltanto l’abito presenta uno spacco davvero vertiginoso, ma a detta di alcuni suoi fan è davvero splendido:

In effetti, non si può dire nulla in contrario. L’abito, così come lei, è davvero stupendo, vero?