Celine Dion, il grave lutto che l’ha colpita: messaggio commovente della cantante su Instagram, ecco cos’è successo.

Il grande pubblico la conosce per la sua splendida voce, in particolare per la colonna sonora del colossal ‘Titanic’. Stiamo parlando di Celine Dion, cantante di origine canadese che ha fatto sognare il pubblico con le sue canzoni negli ultimi 20 anni. Quest’anno, dopo un periodo di pausa, è tornata in sala di registrazione per il nuovo album ‘Courage’, e sarà presto in tournée per presentarlo al pubblico. Poco fa, però, ha annunciato su Instagram il grave lutto che l’ha colpita, con un post davvero commovente: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Celine Dion, grave lutto per lei: l’annuncio con un post commovente su Instagram

Celine Dion ha subito un grave lutto familiare e lo ha annunciato sui social con un commovente post. La cantante ha perso sua madre, Therese Tanguay-Dion, e le ha dedicato delle parole molto emozionanti sul suo profilo Instagram. Therese aveva 92 anni ed era un personaggio televisivo canadese, nota come ‘Maman Dion’. L’appellativo non è certo casuale, visto che Therese aveva ben 14 figli, compresa Celine, nati tutti dal matrimonio con Adhemar-Charles Dion, morto nel 2003. 14 figli avuti tra il 1946 e il 1968, anno di nascita di Celine, che è appunto la più piccola di questa grande famiglia. La scomparsa di mamma Therese è davvero una grave perdita per la cantante, che ha voluto ricordarla sul suo profilo Instagram, con una foto in bianco e nero di tutta la famiglia Dion al completo.

“Mamma, ti amiamo così tanto…Ti dedichiamo lo spettacolo di questa sera, e canterò per te con tutto il mio cuore. Con amore, Celine”. Il messaggio della cantante a sua madre è davvero emozionante e commovente, e ha scatenato subito tantissimi commenti da parte dei suoi followers, che hanno dimostrato grande affetto e vicinanza all’artista, scrivendole tanti messaggi emozionanti.