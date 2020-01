Fernanda Lessa nella bufera per le parole su Licia Nunez: la sorprendente rivelazione della brasiliana sul suo passato, parole che spiazzano tutti.

Il Grande Fratello Vip, come sempre, regala al pubblico grandi emozioni, ma anche tanti momenti di tensione. Durante la quarta puntata del reality, ci sono stati diversi colpi di scena. Nella casa è entrata l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, che ha commosso tutti con le sue parole per il cantautore; poi è stata la volta di Vittorio Cecchi Gori, ex marito di Rita Rusic, che ha incontrato l’attrice, con la quale ha un bellissimo rapporto. Non sono mancati, però, i momenti di nervosismo, come il confronto di Andrea Montovoli con Ivan Gonzalez e Andrea Denver, per la nomination di mercoledì. Ma gli animi si sono surriscaldati anche quando sono state mandate in onda le parole di Fernanda Lessa, che nei giorni scorsi ha definito in più di un’occasione Licia ‘la lesbica’. Questo termine ha creato una vera e propria bufera fuori la casa. Fernanda ha commentato la cosa, facendo una rivelazione davvero sorprendente: ecco cosa ha detto.

GF Vip, la rivelazione di Fernanda Lessa in diretta: ecco le sue parole

Fernanda Lessa ha fatto una rivelazione davvero ‘choc’ durante la puntata del Grande Fratello Vip. La brasiliana è stata nominata da Licia Nunez nella scorsa puntata, e dopo si è confrontata con altri inquilini, definendo la Nunez ‘la lesbica’. Questo termine non è piaciuto al pubblico a casa, così Alfonso Signorini ha dato la possibilità alla brasiliana di spiegare il motivo delle sue parole. La prima a parlare è stata Licia, la quale ha detto che non ama essere etichettata, ma in ogni caso è fiera del suo orientamento sentimentale. Fernanda ha spiegato di avere difficoltà con i nomi, e dunque ha utilizzato quel termine semplicemente perché non ricordava il nome di Licia, e ha trovato un modo per far capire che stava parlando di lei, ma non voleva offenderla.

Subito dopo Fernanda ha sottolineato che lei non ha assolutamente nulla contro gli omosessuali e che in passato anche lei è stata con delle donne. Una rivelazione davvero sorprendente, che ha spiazzato tutti, ma non ha convinto Antonella Elia, che le ha dato dell’ipocrita.