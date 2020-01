Gabriele Costanzo, tutto quello che c’è da sapere sul figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: quanti anni ha e dove lavora.

Maria De Filippi è praticamente considerata il guru della televisione italiana. Mediaset, da quando lei è in tv, ha ottenuto un boom a livello di crescita di ascolti e di share. Perché? Semplice, perché Maria De Filippi riesce a capire ciò che la gente vuole. Con i suoi programmi come C’è Posta Per Te, Amici di Maria De Filippi, Temptation Island o Uomini e Donne va a solleticare un po’ di quella curiosità morbosa che è parte di ognuno di noi. C’è chi cerca di contattarla in privato per ottenere un lavoro, per raccontare la propria vita e anche semplicemente per avere un consiglio. Già, perchè la De Filippi è come se fosse diventata una di famiglia. Ma proprio a proposito di famiglia, avete mai visto il figlio di Maria De Filippi?

Chi è il figlio adottato di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo?

Gabriele Costanzo è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I due lo hanno adottato nel 2002 quando Gabriele aveva solo 10 anni e la stessa conduttrice nel corso di svariate interviste ha dichiarato che quando l’adozione è diventata reale le è salito un po’ di panico. Madri non si nasce infatti, lo si diventa piano piano e a maggior ragione con un bambino adottato le cose da genitore potrebbero essere complicate.

Gabriele Costanzo, età e dove è nato

Gabriele era nato a Roma nel 1991 e prima di essere adottato dalla coppia è stato a lungo in orfanotrofio. Dopo i primi momenti di stallo e di normale conflittualità tra genitori e figli, oggi Gabriele e Maria hanno un meraviglioso rapporto. Lui viene considerato un vero e proprio latin lover e pare che oggi sia fidanzato con una ragazza di 21 anni che ha studiato allo IED di Roma, ma non ci sono certezze. Sulla vita privata di Gabriele infatti si sa poco e niente. Non ci sono foto se non le rare che vengono scattate dai paparazzi quando, ogni estate, va in vacanza con la famiglia in yatch.

Che lavoro fa Gabriele Costanzo?

Per il resto Gabriele Costanzo nel web è quasi un fantasma. Quello che sappiamo di lui arriva direttamente dalla mamma. Sappiamo infatti che ha lavorato alla Fascino, nella redazione del programma di Uomini e Donne e che, dopo aver conseguito il tesserino da giornalista professionista, è entrato nella redazione del Maurizio Costanzo Show. Una carriera lavorativa in famiglia? Sì, ma come dargli torto visto che mamma e papà hanno letteralmente un impero televisivo senza precedenti? Chi non avrebbe seguito le orme di famiglia?