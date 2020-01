Mario Giordano è sposato? Chi è sua moglie? Ha dei figli? Quanti anni ha il giornalista? Ecco tutto quello che serve sapere sul conduttore di Fuori dal Coro.

Questa sera va in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro il programma tv diretto e condotto dal giornalista Mario Giordano. Dopo aver condotto per quattro anni il Tg4 e prima Studio Aperto si è dedicato alla sua carriera come saggista e conduttore. In questo panorama si colloca così l show Fuori dal Coro che ha il compito di andare ad approfondire diversi argomenti di cronaca e di attualità con uno sguardo, appunto, fuori dal coro.

Le accuse nei confronti dell’odio Rom

La sua vita da giornalista è sempre stata però un po’ al limite. Giordano infatti non ha mai fatto mistero della sua fede politica e ha anche espresso le sue opinioni in modo piuttosto accalorato. Così nel 2016 è arrivato anche un provvedimento disciplinare per lui e Belpietro, tacciati di aver diffuso un odio rom.

Mario Giordano è sposato? Chi è sua moglie e quanti figli ha

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Mario Giordano è legato da anni ad una donna, Paola. I due hanno pochi anni di differenza, ma non sappiamo molto di più visto che tengono molto alla loro privacy. Si sono sposati nel 1991 e hanno avuto ben 4 figli. Una famiglia più che numerosa che il giornalista tiene strettamente legata a sé.

Quanti anni ha il giornalista Mario Giordano?

Classe 1966 l’età di Mario Giordano è nota a tutti, proprio come il suo segno distintivo che è la voce dai toni piuttosto acuti. Questa sua caratteristica è stata spesso oggetto di parodie e prese in giro. Indimenticabile, ad esempio, l’imitazione di Fabio De Luigi e anche tanti altri comici si sono cimentati con questa gag. Dal canto suo Giordano non ha mai fatto mistero del suo tono di voce, né ha fatto qualcosa per camuffarlo e quindi si è detto, implicitamente, pronto alle prese in giro.

Che gli piaccia oppure no non è dato saperlo e, anzi, è più probabile che la risposta sia no, ma alla fine è lo scotto da pagare per essere famosi. Alla fine vale sempre il motto di Oscar Wilde, bene o male l’importante è che se ne parli.