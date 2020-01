Melita Toniolo, lo scatto in intimo infiamma Instagram: boom di likes per l’ex gieffina.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Melita Toniolo, che nella casa più spiata d’Italia si è fatta apprezzare grazie alla sua simpatia, il suo carattere frizzante, ma anche per la sua innegabile bellezza. Una bellezza che è visibile dando un’occhiata al profilo ufficiale di Instagram dell’ex gieffina. Un profilo dove la bella Melita ama postare foto e video delle sue giornate. Da scatti lavorativi a attimi di vita quotidiana: il profilo della Toniolo conta 1 milione e 100 mila followers. Followers che, poco fa, hanno ammirato Melita in tutto il suo splendore. La showgirl si è mostrata in intimo, in uno scatto che non poteva passare inosservato: il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan. Diamo un’occhiata.

Melita Toniolo in intimo: lo scatto fa impazzire i followers

Ha lasciato tutti senza fiato con l’ultimo post pubblicato su Instagram. Parliamo di Melita Toniolo, ex concorrente del Grande Fratello. La bellissima veneziana continua a incantare i suoi fan, che la seguono quotidianamente sui social. E l’ultimo scatto pubblicato dalla ex gieffina su Instagram ha letteralmente lasciato tutti senza fiato. Il motivo? Melita si trova in un campo di papaveri: tutto normale, se non fosse che la bellissima showgirl indossa un completino intimo. Sopra, una vestaglia nera, che però non copre tutto. Ecco la foto che ha infiammato il web:

Eh si, ve lo avevamo detto. Melita ha fatto impazzire tutti col suo scatto in intimo. Un completino color rosa antico, che mette in mostra il fisico scultoreo dell’ex del Grande Fratello, di recente giurata ad All Together Now. E voi, cosa aspettate a seguire Melita su Instagram?