Amici 19 Giulia Molino, la ricordate a Uomini e Donne? Ecco il tronista che ha corteggiato qualhe anno fa nel programma di Maria De Filippi.

È una delle concorrenti più amate dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Giulia Molino, la napoletana dai capelli ricci che ha conquistato il pubblico con la sua voce e i suoi testi capaci di emozionare. Nonostante il programma sia ancora alle fasi iniziali, tutto fa pensare che la cantante, classe ’99, sarà una degli allievi che arriveranno fino in fondo. Ma forse non tutti sanno o ricordano che l’esperienza ad Amici non è la prima in tv per la bellissima Giulia. No, non si tratta di un altro talent dedicato al canto: Giulia, qualche anno fa, è stata una corteggiatrice a Uomini e Donne, il seguitissimo programma pomeridiano di Maria De Filippi in cui si cerca l’amore. Siete curiosi di scoprire chi è il tronista che ha corteggiato in tv? Ve lo sveliamo subito!

Amici 19 Giulia Molino, la ricordate a Uomini e Donne? Ha corteggiato il tronista Luca Onestini

Giulia Molino è stata una corteggiatrice a Uomini e Donne! Proprio così, oggi è una delle voci più amate della diciannovesima edizione di Amici, ma la napoletana qualche anno fa ha tentato di cercare l’amore in tv. Chi era il tronista che ha corteggiato? Si tratta di Luca Onestini, il bel moro che, nella trasmissione di Canale 5, è stato prima corteggiatrice e poi troista. In un video apparso sul web, vediamo Giulia presentarsi a Luca: “Tanti ricci quanto disordine, sia sulla testa che nella vita, sono una persona abbastanza disordinata!”, racconta la napoletana. Che rivela al tronista di essere rimasta colpita dalle sue mani. “Non me l’aveva mai detto nessuno ti giuro!”, replica Onestini. Una conoscenza che, come sappiamo, non è andata a buon fine: Luca, a fine percorso, ha scelto Soleil Sorge, con la quale ha iniziato una relazione fuori dal programma durata qualche mese. Dopo qualche anno, quindi, una nuova avventura in tv per la Molino. Stavolta, Giulia punta a mostrare a tutti il suo talento, col quale sta già emozionando i telespettatori di Amici.

La ventunenne, originaria di Scafati, è sempre più in vista nel programma di Maria De Filippi, dove attualmente è caposquadra di uno dei due gruppi, avendo preso il posto di Nyv. Riuscirà la cantante a raggiungere la fase finale della trasmissione? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo! E a voi, piace Giulia?