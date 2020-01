Barbara D’Urso sui social: l’annuncio a sorpresa è arrivato qualche ora fa nelle stories della conduttrice.

È una delle regine indiscusse della nostra tv. In onda con ben tre trasmissioni di successo, Barbara D’Urso è inarrestabile. E, ogni giorno, fa compagnia a milioni di telespettatori con le sue storie di cronaca e le ultime chicche sul gossip. Ma non è solo sul piccolo schermo che Barbarella si tiene in contatto col suo amato pubblico. La conduttrice, infatti, è molto attiva anche sui social, dove ama condividere foto e video della sue giornate. In particolare, è su Instagram che la D’Urso aggiorna i suoi fan. E, proprio nelle sue recenti stories, la conduttrice napoletana ha spiazzato tutti con un annuncio inaspettato. Un annuncio che riguarda la sorella Daniela, con la quale è legatissima. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite del momento. E non solo quando presenta i suoi programmi in tv. La napoletana è seguitissima anche sui social, in particolare su Instagram, dove ha una schiera di ben 2,4 followers. Followers ai quali poco fa, ha comunicato qualcosa di davvero speciale. L’annuncio è arrivato qualche ora fa, attraverso le stories di Instagram. La conduttrice ha invitato tutti a visitare il sito ufficiale di Daniela D’Urso, la sua amata sorella. Si chiama ‘Danidurso.it’, ed è il nuovo sito della sorella della conduttrice. Un sito in cui Daniela, coordinatrice di produzione, racconta di sé, dei suoi ricordi, delle sue opinioni. Come già ha fatto nel suo blog, nato per caso un anno fa, con “una foto, un video musicale e due righe”. E condividere tutto questo è piaciuto molto a Daniela, come si legge nella descrizione del sito, che si apre così: “Sono Daniela. E sono una donna”. Ecco la story pubblicata dalla D’Urso qualche ora fa:

Con la sua story, la conduttrice invita i suoi followers a visitare il nuovo sito di Daniela, effettuando lo ‘swipe -up’, che collega immediatamente al link del sito. E voi, darete un’occhiata al sito di Daniela D’Urso?