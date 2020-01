Belen e Stefano momento ‘initmo’ in palestra: scoppia la passione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non riescono a trattenersi: tra i due scoppia la passione in palestra davanti al loro personal trainer

Belen e Stefano sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e del gossip. La loro storia d’amore è stata seguita da migliaia di sostenitori e ancora oggi riescono ad attrarre tantissimi fan. La loro relazione sembra una favola e come in tutte le favole ci sono momenti negativi che si alternano ad altri positivi. I due si sono fidanzati nel 2012, dopo che la showgirl argentina era stata legata sentimentalmente a Marco Borriello e Fabrizio Corona. Nel 2013 hanno deciso di sposarsi e nello stesso anno è nato il loro primo e (al momento) unico figlio, Santiago. La loro relazione è durata fino al 2015, quando attraverso un comunicato stampa hanno ufficializzato la separazione ufficiale. Dopo Stefano, Belen è stata legata anche ad Andrea Iannone, oggi fidanzato di Giulia De Lellis, ma a quanto pare non era la stessa cosa di De Martino. Nel 2019, la conduttrice di Tu si que vales è tornata tra le braccia di Stefano, sancendo un ritorno di fiamma atteso da migliaia e migliaia di fan. Adesso i sostenitori della coppia attendono l’arrivo di un altro figlio.

Belen e Stefano, scoppia la passione in palestra

La showgirl argentina e l’ex ballerino professionista di Amici sono tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti. Di recente, inoltre, sono diventati anche una coppia sul palco, dato che hanno condotto il Festival di Castrocaro. Un esperimento riuscito e sicuramente da riproporre, anche se al momento Belen resta legata alla rete del Biscione e Stefano pare sia legato alla Rai. La coppia ha tanti progetti, tra i quali quello di avere un figlio: Santiago sicuramente starà chiedendo un fratellino o una sorellina e i genitori presto potranno accontentarlo. La passione ovviamente non manca mai, anzi per la precisione sembra non essere mai svanita. I due stanno sempre insieme, anche quando si allenano. Questa mattina, ad esempio, hanno pubblicato un momento ‘intimo’ tra le stories di Instagram. La coppia si stava allenando in palestra con il personal trainer, ma non ha saputo resistere alla passione ed è scappato il bacio. Belen poi ha pubblicato tutto sul suo account social con la frase “Baciami ancora“, facendo impazzire e al tempo stesso innamorare migliaia e migliaia di fan.

La coppia De Martino-Rodriguez sono senza ombra di dubbio una delle più belle degli ultimi decenni: stupendi, passionali e soprattutto veri.