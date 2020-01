Grande Fratello Vip, Andrea Denver rivela preoccupato le sue perplessità ad Ivan la scorsa notte: “C’è una mina vagante” riferendosi uno dei coinquilini

Attualmente Andrea Denver è uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, dove ha ritrovato l’ex compagna Rita Rusic e una ex fiamma Elisa De Panicis, con cui nel corso di queste settimane si è scontrato più volte, fino all’eliminazione della ragazza. Ma negli ultimi giorni il ragazzo appare piuttosto provato, a causa di alcuni avvenimenti successi nella casa più spiata d’Italia. I coinquilini sono stati infatti stati avvisati di una nomination a sorpresa, che ha agitato un po’ gli animi. In particola re quelli di Denver e Ivan che nel corso della nottata si sono confrontati su dubbi e perplessità. Vediamo insieme cosa si sono rivelati i due ragazzi.

Grande Fratello Vip, Denver rivela preoccupato ad Ivan le sue perplessità

Andrea Denver nel corso della scorsa notte ha rivelato al compagno di avventura Ivan Gonzales tutte le sue perplessità. I due ragazzi, infatti, dopo la nomination a sorpresa richiesta dagli autori del programma, hanno iniziato a nutrire delle perplessità nei riguardi di alcuni coinquilini. Tutto ciò è avvenuto dopo la nomination del Prof. Aristide, a cui i ragazzi si stanno molto affezionando, e in merito Ivan si è lasciato scappare: “Mi dispiacerebbe se andasse al voto il professore“, esprimendo tutto il proprio dispiacere per una eventuale eliminazione. Denver ha poi continuato rispondendo così allo spagnolo: “Il problema è che qui c’è una mina vagante, quindi è un problema che non è buono. Se tu sbagli a parlare vai in nomination. È un pericolo quella persona, perché ti vota come si sente al momento”.

Stando quindi alle perplessità del giovane, pare che all’interno della casa ci sia qualcuno che proponga le nomination solo in base a quanto accade in tempo reale nella casa, senza preferenze o senza una vera e propria ‘strategia’. Non ci resta quindi che aspettare per capire se le accuse e le perplessità del giovane abbiano dei fondamenti reali.