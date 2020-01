Alessia Marcuzzi sorprende tutti: “È il primo della mia vita”

Alessia Marcuzzi sorprende tutti con le ultime stories pubblicate su Instagram: “È il primo della mia vita”; ecco di cosa si tratta.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Parliamo di Alessia Marcuzzi, che da anni è uno dei volti principali di Mediaset. La sua bellezza è innegabile, ma Alessia conquista tutti anche grazie alla sua semplicità e solarità. Ma non è solo attraverso il piccolo schermo che la Marcuzzi si tiene in contatto con i suoi fan. La conduttrice, infatti, è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram. È proprio lì che condivide con i followers i momenti più salienti delle sue giornate. Come quello apparso qualche ora fa nelle sue stories! La bellissima Alessia spiazza tutti con le immagini mostrate sul suo profilo. La conduttrice condivide con i suoi fan un momento davvero particolare: “È il primo della mia vita”, esclama Alessia. Di cosa stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito!

Alessia Marcuzzi sorprende tutti nelle stories : “È il primo tatuaggio della mia vita”

Alessia Marcuzzi ama condividere con i followers foto e video delle sue giornate. In queste ore, la conduttrice si trova a Londra e, questo pomeriggio, in compagnia di suoi figlio Tommy, si è recata in un centro di tatuaggi. Ma a tatuarsi non è stato il piccolo Inzaghi: Alessia ha fatto il primo tatuaggio della sua vita. E no ha potuto non immortalare la scena con alcuni video, pubblicati nelle sue stories di Instagram. Video in cui la Marcuzzi riprende il tatuatore durante il lavoro. “Sei pronto? Il primo tatuaggio della mia vita! Ti senti molto responsabile?“, chiede Alessia al tatuatore ridendo. Ecco uno screen tratto dalle stories della conduttrice:

Come dimostra la foto, i tatuaggi della Marcuzzi sono in realtà tre, tutti molto piccoli: una scritta luce sul’ avambraccio destro, e due piccole stelline su quello sinistro. La conduttrice non ha ancora parlato del significato dei tatuaggi, ma le due stelle, potrebbero rappresentare i suoi due figli, Tommaso e Mia. E voi, cosa ne pensate dei nuovi tattoo di Alessia?