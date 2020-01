Francesco Benigno, ospite nella puntata odierna di “Vieni da me”, ha fatto una confessione choc sul padre: “Era un giocatore d’azzardo. Quando perdeva…”

Francesco Benigno è un attore, regista e cantante stimatissimo. Il palermitano ha esordito con “Mery per sempre” e “Ragazzi fuori“, pellicole che l’hanno portato al successo. In seguito è stato protagonista in un altro grande film di successo, “Palermo Milano – Sola andata“. Francesco ha preso parte anche a numerosissime serie televisive come “Ultimo“, “La squadra” e “L’ultimo padrino“. Come regista, invece, ha vinto il Grifone d’argento per il miglior cortometraggio, che racconta alcuni anni della sua infanzia, dalla morte della madre alla sua fuga. L’attore, infatti, ha avuto un’infanzia molto difficile: ha perso la mamma a soli nove anni ed è cresciuto con un padre “analfabeta e giocatore d’azzardo“.

Francesco Benigno, confessione choc sul padre

Benigno è stato ospite nella puntata odierna di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. L’attore ha parlato della sua carriera, ma anche della sua infanzia molto difficile. Il siciliano ha perso la mamma a soli nove anni ed è cresciuto tra il collegio e la colonia. Francesco non ritornava a casa nemmeno per le festività natalizie e aveva un padre, definito da egli stesso, analfabeta e giocatore d’azzardo. Il racconto della sua infanzia e dei ricordi legati al padre sono davvero tremendi: “Mio padre mi metteva le catene alle caviglie per non farmi uscire di casa”. Non è tutto, l’attore infatti ha anche aggiunto: “Sono rimasto con mio padre, analfabeta e giocatore d’azzardo. Quando vinceva, bene. Quando perdeva, erano guai”.

L’attore siciliano ha raccontato di essere scappato di casa e per anni di aver dormito sulle panchine, alle stazione e nei vagoni, poi è arrivata la svolta: “Ho incontrato una persona che mi ha accolto a casa sua, sono cresciuto in questa famiglia: per me sono fratelli e sorelle“.